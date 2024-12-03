До 2100 року Земля ризикує втратити понад половину своїх льодовиків – прогноз експертів

У їхньому дослідженні врахували всі льодовики планети — близько 200 тисяч.

Дослідники зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха та Брюссельського вільного університету проаналізували потенційні втрати льодовиків у світі залежно від рівня викидів вуглецю. У їхньому дослідженні враховано всі льодовики планети — близько 200 тисяч.

Як повідомляє видання Mail Online, результати прогнозують, що при високих викидах вуглецю до 54% усіх льодовиків можуть зникнути до 2100 року.

В Альпах цей показник може досягти 75%. Високогірні льодовики, які раніше забезпечували лижний сезон протягом усього року, швидко тануть під впливом зміни клімату.

Це явище вже має практичні наслідки. Зокрема, танення льодовиків змусило Італію та Швейцарію переглянути спільний кордон. Вчені зазначають, що такі зміни стають дедалі помітнішими через потепління та тривале зростання глобальних викидів парникових газів.

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"Льодовики відіграють вирішальну роль у багатьох частинах світу, і тому їх зміни безпосередньо впливають на наше суспільство та довкілля. У місцевому масштабі льодовики можуть спричинити стихійні лиха, але вони мають важливе туристичне значення та визначають місцеве водопостачання", — розповів виданню провідний автор дослідження професор Гаррі Зеколларі, гляціолог із Брюссельського вільного університету.

Танення льодовиків має серйозні наслідки для планети. Окрім підвищення рівня моря, яке загрожує затопленням прибережних міст, цей процес виснажує запаси прісної води, що є критичним джерелом для мільйонів людей.

"Подача води з льодовиків (і те, як вона змінюється) вплине на біорізноманіття та доступність води для промисловості, сільського господарства та домогосподарств", – сказав професор Зеколларі.

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Ще однією проблемою є зміна кольору Землі: замість білого льоду, який добре відбиває сонячне світло, поверхня покривається рослинністю та камінням із нижчою здатністю відбивати тепло. Це знижує “альбедо” планети, тобто її здатність охолоджуватися, і призводить до посиленого поглинання сонячної енергії.

Це тільки збільшує ризик потепління Землі, посилюючи зміну клімату, яку вчені називають "ефектом некерованого потепління".

Нагадаємо, що команда дослідників з Університету Нового Південного Уельсу вивчила вплив швидкого танення крижаних покривів, включаючи крижаний щит Гренландії та льодовики Канади. Вчені з'ясували, що це послаблює циркуляцію океану та прискорює потепління клімату у південній півкулі.