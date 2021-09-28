До 2500 року Земля може змінитися до невпізнання: вчені дали невтішний прогноз

До 2500 року Земля може змінитися до невпізнання: вчені дали невтішний прогноз

У своїх прогнозах дослідники взяли за основу три сценарії.

Згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуси. Наслідки будуть катастрофічними.

Про це повідомляє Sciencealert.

Якщо терміново не почати скорочувати викиди вуглецю, то до кінця століття на нас чекають безпрецедентні пожежі, урагани, посухи, повені та спека, а також глибокі зміни земної та водної поверхні.

Міжнародна група вчених склала свої прогнози щодо глобальних змін клімату після 2100 року на основі можливих концентрацій парникових газів в атмосфері.

У своїх прогнозах дослідники взяли за основу три сценарії: низький рівень пом'якшення наслідків глобального потепління, середній і високий, який відповідає Паризькій угоді щодо зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері від 2020 року.

Спеціалісти з’ясували, що при перших двох сценаріях глобальні температури продовжують підвищуватися після 2100 року. Згідно з цими сценаріями, рослинність і кращі посівні площі переміщуються до полюсів, а площа, придатна для вирощування деяких культур, скорочується. Деякі території, такі як басейн Амазонки, стануть непридатними для життя.

Може стати так спекотно, що жити в тропічних регіонах буде неможливо, кажуть вчені. Вони стверджують, що навіть у сценарії з високим рівнем пом'якшення наслідків зміни клімату рівень моря продовжує підвищуватися.

"Якщо нам не вдасться зупинити потепління клімату, то у наступні 500 років наша планета зміниться до невпізнання і це буде загрожувати виживанню людини як виду", - кажуть спеціалісти.

Раніше повідомлялося, що масштабні повені в Німеччині та Азії, катастрофічні лісові пожежі в Туреччині, Греції, США та багатьох країнах Європи – все це прямі наслідки змін клімату. 9 серпня ООН оприлюднила перший від 2013 року звіт Міжурядової групи експертів, які стверджують, що до нагрівання атмосфери, океанів і суходолу призвела саме людська діяльність.

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