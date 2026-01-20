ТСН у соціальних мережах

До домашніх котів: кого тримали в оселях стародавнього Китаю

Історія котів у Китаї почалася не з домашніх порід. Нове дослідження пояснює, як леопардові кішки стали компаньйонами людей і чому цей зв’язок обірвався.

Леопардовий кіт. Фото: Pontafon/CC BY-SA 3.0

Археологи встановили, що перші «домашні» коти в стародавньому Китаї були насправді леопардовими котами — азійським диким видом. Вони оселилися поруч із людьми ще близько 5400 років тому й залишалися поруч понад три з половиною тисячоліття, переважно завдяки вмінню винищувати гризунів.

Про це повідомило видання Iflscience.

Новий аналіз решток 22 тварин зі 14 археологічних локацій показав: леопардові коти були звичними мешканцями людських поселень аж до II століття нашої ери. Після падіння династії Хань вид раптово зникає з археологічного запису — дослідники пов’язують це зі зменшенням кількості шкідників, через що коти повернулися до природних умов.

Порожнеча без котів у китайських оселях тривала приблизно шість століть. Лише у 730 році нашої ери на Шовковому шляху, у місті Тунван, знаходять першого справжнього домашнього кота. Генетичний аналіз свідчить, що він походив від котів Леванту та Центральної Азії, тож до Китаю його, ймовірно, привезли купці.

Саме з цього часу домашні коти знову стають частиною китайської культури: їх починають зображати на гробницях епохи Тан (VII–X ст.). Дослідники реконструювали вигляд найдавнішої знайденої кішки — вона могла бути повністю білою або смугастою з білими відмітинами. Цікаво, що переважна більшість котів на історичних китайських зображеннях мають саме світле забарвлення, яке, ймовірно, подобалося тодішній еліті.

У підсумку науковці зазначають: поки домашні коти поступово стали глобальним видом-компаньйоном, союз людини та леопардового кота завершився — і ці тварини повернулися в дикі екосистеми.

Нагадаємо, морські археологи виявили найбільшу у світі середньовічну коггу — торгівельне судно XV століття, яке пролежало під водою понад 600 років.

