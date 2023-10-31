До Геловіну: космічний апарат NASA зняв фотографію газового гіганта Юпітера з моторошним "обличчям"

Як це часто трапляється на зображеннях з Юнони, хмари Юпітера на цьому знімку піддаються парейдолії, ефекту, який змушує спостерігачів сприймати обличчя або інші мережки в переважно випадкових візерунках.

Під час свого 54-го близького прольоту навколо Юпітера місія NASA "Юнона" зафіксувала цей вид зони у крайніх північних регіонах гігантської планети під назвою Jet N7. На зображенні видно бурхливі хмари та шторми вздовж термінатора Юпітера, лінії, що розділяють денний і нічний боки планети.

Фото було опубліковано NASA напередодні святкування Гелловіна, і агентство порівняло його з кубістичним портретом Пабло Пікассо.

Фотографію обробив вчений Володимир Тарасов за допомогою інструменту JunoCam.

На зображенні видно бурхливі хмари та шторми вздовж термінатора Юпітера / Фото: NASA

Залишок фотографії розташований у темряві на нічному боці планети, що змушує обличчя мати вигляд, ніби воно визирає з-за дверей. Закручені хмари на Юпітері є результатом потужних штормів і турбулентних погодних систем на планеті. В цьому регіоні можна побачити два порожні ока, кривий ніс і насуплені губи.

Напередодні вчені вперше змогли побачити світло, що залишилося після катастрофічного зіткнення двох величезних крижаних планет. Унаслідок цього утворилася одна планета, яка в сотні разів більша за Землю.

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