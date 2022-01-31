До кінця 2022 року 4G буде на всіх дорогах міжнародного значення - Мінцифри

До кінця 2022 року 4G буде на всіх дорогах міжнародного значення - Мінцифри

Міністр розповів, що мобільні оператори мають покрити сільську місцевість та автошляхи до середини 2024 року.

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що до кінця 2022 року швидкісним мобільним інтернетом 4G буде покрито усі автодороги міжнародного значення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Він розповів, що під час робочої поїздки проінспектував якість Інтернету 4G на міжнародній трасі Київ — Харків і залишився задоволений.

"Ще рік тому я, їдучи в Полтаву, не міг не те, що проводити онлайн-дзвінки, але й навіть відправляти повідомлення в месенджерах. А сьогодні я провів годинний прямий ефір у своєму телеграм-каналі, щоб наочно перевірити якість — підключав себе по відео і людей, які ставили запитання", - написав міністр.

Також він підкреслив, що у відомстві систематично працюють над покращенням покриття населених пунктів та доріг швидкісним Інтернетом 4G. "Два оператори достроково у 2021 році покрили чотири міжнародні траси якісним звʼязком 4G. Це Київ — Львів, Київ — Одеса, Київ — Харків та Київ — Дніпро. А до кінця 2022 року вони мають покрити ним всі міжнародні шляхи", - написав Федоров.

Зазначимо, влітку 2020 року стартував проєкт LTE-900, відповідно до якого мобільні оператори мають покрити сільську місцевість та автошляхи до середини 2024 року.

"Завдяки реалізації понад 2,7 млн українців отримали 4G вперше - це близько у 8,2 тис. населених пунктах. Покращений 4G або нового оператора отримали 9,3 млн українців", - поділився результатами очільник Мінцифри.

Раніше повідомляли, що один з найбільших українських мобільних операторів уже забезпечив швидкісним мобільним зв'язком четвертого покоління понад 90% населення України.

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