До появи левів і гієн: вчені знайшли череп загадкового хижака з давньої Африки

У Єгипті знайшли череп Bastetodon / ілюстрація Ahmad Morsi

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Палеонтологи вже збиралися завершувати сезон розкопок 2020 року в єгипетській западині Файюм і готувалися їхати додому, коли помітили зуби, що стирчали з пустельного ґрунту. Ретельне видалення породи навколо дозволило виявити винятково повний тривимірний череп великого хижака, який жив близько 30 мільйонів років тому.

Про це пише Space Daily.

Палеонтологи виявили череп верховного хижака, якому може бути 30 мільйонів років

Нововідкритий вид отримав назву Bastetodon syrtos. У статті, опублікованій в Journal of Vertebrate Paleontology, дослідниця Шорук Аль-Ашгар та її колеги описали тварину як новий рід гієнодонтів. Це група м’ясоїдних ссавців, які займали ніші головних хижаків задовго до появи сучасних котячих, псових чи гієнових.

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Знахідка виявилася значно інформативнішою за ізольовані фрагменти. Череп зберіг коротку широку морду, верхні зуби та кісткові структури, до яких кріпилися потужні жувальні м’язи. Завдяки тому, що осад не розплющив закаменілість, автори дослідження змогли детально проаналізувати всю конструкцію голови.

Згідно з оцінками, вага Bastetodon становила близько 27 кілограмів, що можна порівняти з розмірами невеликого леопарда або смугастої гієни. Попри візуальну схожість короткої морди з котячими та назву групи, яка відсилає до гієнових, тварина не належить до сучасного ряду «Хижих» і не залишила живих нащадків. Гієнодонти представлені повністю вимерлою гілкою ссавців.

Будова зубів вказує на те, що тварина була гіперкарнівором — істотою, чий раціон складався майже виключно з м’яса. Її щічні зуби мали ріжучі краї, пристосовані для розривання м’яких тканин, а не для розгризання великих кісток. Через відсутність решти скелета науковці наразі не можуть точно відтворити спосіб пересування або полювання хижака.

Малюнок: Ahmad Morsi

Для National Geographic відкриття прокоментував палеонтолог Ларс Верделін зі Шведського музею природничих наук. Він назвав аргументи на користь виділення окремого роду переконливими. За оцінками фахівців, хижак міг полювати на дрібних ссавців або об’їдати туші великих тварин.

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30 мільйонів років тому територія сучасної посушливої западини Файюм була вкрита теплими лісами та водно-болотними угіддями. Там мешкали ранні примати, давні представники хоботних та напівводні ссавці, споріднені з бегемотами. Bastetodon займав позицію одного з провідних хижаків цього середовища, хоча прямих слідів його укусів на кістках тогочасних жертв поки не виявлено.

Раніше подібні скам’янілості відносили до роду Pterodon. Проте анатомічні особливості єгипетського зразка дозволили виділити його в індивідуальний рід. Назву Bastetodon утворили від імені давньоєгипетської богині Бастет, яку зображували з головою кішки, та грецького суфікса, що означає «зуб». Це підкреслює котячий вигляд голови без тверджень про генетичну спорідненість.

Зникнення гієнодонтів як групи раніше пояснювали витісненням з боку прогресивніших хижих ссавців. Зараз палеонтологи схиляються до складнішого сценарію: вимирання відбувалося нерівномірно і супроводжувалося глобальним похолоданням, зміною рослинності та оновленням видів потенційної здобичі.

Автори дослідження наголошують, що статус «верховного хижака» для цього виду є екологічною інтерпретацією на основі його анатомії, а не зафіксованою поведінкою. Проте чудова збереженість черепа суттєво деталізує уявлення про фауну давньої Африки.

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У Китаї знайшли череп віком мільйон років

Нагадаємо, у Китаї археологи виявили людський череп «Юньсянь 2» віком близько мільйона років, який може переглянути уявлення про походження Homo sapiens. Дослідження вчених із Фуданьського університету та Британського природничого музею, опубліковане в Science, свідчить, що формування людини з великим мозком розпочалося на пів мільйона року раніше.

За допомогою 3D-сканування та моделювання сильно пошкоджені рештки перекласифікували: вони належали не Homo erectus, як вважалося спочатку, а Homo longi — виду, який розвивався паралельно з неандертальцями та ранніми Homo sapiens.

Це відкриття припускає, що еволюційний процес міг розпочатися і в Азії, а не лише в Африці, де наразі знайшли найдавніші свідчення Homo sapiens віком 300 тисяч років. За даними вчених, близько 800 тисяч років тому на Землі одночасно жили три основні людські гілки — Homo longi, неандертальці та Homo sapiens, які тривалий час взаємодіяли та могли схрещуватися між собою.

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