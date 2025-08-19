До появи зловісного "чорного місяця" залишились лічені дні: вчені закликають не вірити пророцтвам

Чорний місяць зійде на небі в суботу, 23 серпня

Рідкісне астрономічне явище, що відбудеться вже за кілька днів, знову викликало дискусії про біблійні пророцтва та кінець світу. Це явище, відоме як «чорний місяць», виникає, коли в одному календарному місяці з’являється другий новий місяць.

На відміну від повні, молодик проходить між Землею і Сонцем. Це означає, що сторона, обернена до нашої планети, залишається в тіні та є невидимою неозброєним оком.

Прихильники пророцтв вказують на біблійні уривки, як-от Марка 13:24, де сказано: «Сонце померкне, і місяць не дасть свого світла».

Астрономи, однак, поспішають наголосити, що причин для тривоги немає.

«Чорний місяць — це лише другий новий місяць, який трапляється в одному календарному місяці», — пояснив Волтер Фрімен, доцент кафедри фізики в Сіракузькому університеті.

За його словами, з наукової точки зору це нічим не відрізняється від будь-якого іншого молодика.

Термін «чорний місяць» не є офіційною науковою назвою, а лише розмовним прізвиськом для цієї рідкісної календарної примхи. Представник NASA пояснив, що під час фази нового місяця сонячне світло освітлює зворотний бік Місяця, тоді як сторона, що обернена до Землі, залишається темною, що робить місячну поверхню невидимою для спостерігачів.

Це явище трапляється приблизно раз на 33 місяці. Наступний «чорний місяць» очікується у серпні 2027 року.

Хоча в самому небі немає нічого видовищного під час «чорного місяця», відсутність місячного світла дає чудову можливість для спостереження за зорями. Завдяки темнішим ночам зірки та планети стають набагато яскравішими та легшими для спостереження. Наприклад, сузір’я Оріона, Тельця та Лева стануть помітнішими.

«Відсутність місячного світла створює ідеальні умови для спостереження за зорями. Це чудова можливість для астрономів-аматорів або просто любителів подивитися на нічне небо, щоб побачити зірки та планети, які зазвичай “замилюються“ місячним сяйвом», — сказав Фрімен.

