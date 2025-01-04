До Сонця наближається найяскравіша комета року: де і коли можна її побачити

Наразі невідомо, чи переживе комета таку близьку зустріч із нашою зіркою, але вчені передбачають, що в момент зближення з Сонцем вона може засяяти яскравіше Венери.

Комета ATLAS C/2024 G3, відкрита 5 квітня 2024 року, може стати найяскравішою кометою 2025 року. Проте за нею буде складно спостерігати, адже вона буде надто близько до Сонця.

Про це пише EarthSky.

В момент перигелію (найближчої до Сонця точки орбіти) Атлас перебуватиме на відстані всього 0,09 а.о., тобто 13,5 млн км. Це станеться трохи більше ніж за тиждень – 13 січня.

Астрономи зазначають, що наразі невідомо, чи переживе комета зустріч із Сонцем, але за такого близького проходження повз зірку в неї є всі шанси засяяти на небі яскравіше ніж Венера.

"Ця довгоперіодична комета обертається навколо Сонця приблизно за 160 000 років. Астрономи вважають, що вона, ймовірно, вже колись пролітала повз Сонце, тому це може збільшити її шанси пережити ще одне близьке проходження", – йдеться у повідомленні.

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За різними оцінками, яскравість комети поблизу Сонця становитиме від -6,9 до -3,9 зоряної величини. Це означає, що навіть за песимістичними оцінками, комета буде яскравіша за будь-яку зірку, видиму з Землі, за виключенням Сонця. А якщо виправдаються сміливіші оцінки астрономів, то Атлас можна буде побачити навіть вдень за допомогою спеціальної техніки (для неозброєного ока це буде надто яскраво і небезпечно).

Як побачити комету ATLAS

Найкраще комету Атлас буде видно у Південній півкулі, але й ті, хто живе на північ від екватора також матимуть шанси побачити яскраве явище "комети без голови". Спостерігати за кометою можна буде одразу після заходу Сонця від середини січня до кінця місяця. Вперше її можна буде побачити 16 січня, коли комета почне виходити з-під сонячних відблисків.

Спочатку комета буде дуже низько над горизонтом. День за днем вона поступово підійматиметься вище й одночасно втрачатиме яскравість, через що спостерігати за нею стане складніше.

"Для 90% населення, що живе на північ від екватора, комета опускатиметься на південь, коли вийде з орбіти Сонця. Ті, хто живе далі на південь у Північній півкулі, матимуть більше шансів побачити її одразу після перигелію, дивлячись на захід сонця. І, можливо, якщо АТЛАС має довгий хвіст, ми зможемо побачити хвіст після заходу сонця, навіть коли голова комети буде закрита горизонтом. Таке вже траплялось раніше, як з кометою Макнота", – розповіли дослідники.

Нагадаємо, у січневому небі можна буде побачити метеорний дощ, покриття Сатурна та протистояння Марса. Отже, січень обіцяє стати справжнім святом для любителів астрономії.

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