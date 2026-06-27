До Сонця летить "п'яна" комета: астрономи виявили космічну аномалію

Вчені виявили міжзоряну комету, наповнену алкоголем / © Associated Press

Реклама

Вчені виявили нову міжзоряну комету, яка містить аномально високу концентрацію метанолу та суттєво відрізняється від усіх раніше досліджених космічних тіл. Цей об’єкт утворився в абсолютно інших хімічних умовах і тепер допомагає астрономам зрозуміти процеси формування планет за межами нашої Сонячної системи.

Про це пише Daily Galaxy.

Унікальний хімічний відбиток

Космічний об’єкт 3I/ATLAS став лише третім підтвердженим міжзоряним гостем, який пролетів крізь нашу Сонячну систему. На відміну від своїх попередників, ця комета продемонструвала безпрецедентний рівень збагачення метанолом порівняно з іншими молекулами. Співвідношення спирту до ціаністого водню виявилося настільки високим, що вивело цей об’єкт в абсолютно окрему категорію.

Реклама

«Спостереження за 3I/ATLAS схоже на зняття відбитків пальців з іншої сонячної системи… вона переповнена метанолом так, як ми зазвичай не бачимо в кометах нашої власної системи», — пояснив провідний автор дослідження Натан Рот.

Науковці змогли детально вивчити комету за допомогою потужного комплексу радіотелескопів ALMA в чилійській пустелі. Коли космічне тіло наблизилося до Сонця, лід на його поверхні почав перетворюватися на газ і утворив навколо ядра яскраву оболонку. Саме цей газовий шлейф дозволив астрономам прочитати слабкі радіосигнали та ідентифікувати унікальний хімічний склад.

Подвійне джерело викидів та дивацтва

Дослідники виявили, що метанол і ціаністий водень покидають комету абсолютно різними шляхами. Якщо другий газ походить виключно з твердого ядра, то спирт додатково виділяється з крижаних пилинок безпосередньо у самій газовій хмарі. Такий процес просторового картографування викидів у міжзоряному об’єкті вдалося зафіксувати вперше в історії астрономії.

Екстремальний вміст метанолу став не першим хімічним дивацтвом цієї загадкової комети. Раніше космічний телескоп Джеймса Вебба показав, що на великій відстані від Сонця в її газовій оболонці домінував вуглекислий газ, а не звична для нас вода. Усі ці аномалії свідчать про те, що матеріал комети формувався в екстремально холодному або хімічно відмінному середовищі іншої зоряної системи.

Реклама

Нагадаємо, астрономи виявили аномально високий вміст напівважкої води у складі міжзоряної комети 3I/ATLAS. Нові дані, отримані за допомогою радіотелескопа ALMA, свідчать про те, що об’єкт сформувався за умов значно нижчих температур, ніж ті, що панували під час зародження нашої Сонячної системи.

Новини партнерів