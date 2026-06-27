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- Наука та IT
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До Сонця летить "п'яна" комета: астрономи виявили космічну аномалію
Науковці перехопили та дослідили унікальні дані від загадкового об’єкта з глибокого космосу, хімічний склад якого відверто спантеличив дослідників та зламав звичні уявлення про формування космічних тіл.
Вчені виявили нову міжзоряну комету, яка містить аномально високу концентрацію метанолу та суттєво відрізняється від усіх раніше досліджених космічних тіл. Цей об’єкт утворився в абсолютно інших хімічних умовах і тепер допомагає астрономам зрозуміти процеси формування планет за межами нашої Сонячної системи.
Про це пише Daily Galaxy.
Унікальний хімічний відбиток
Космічний об’єкт 3I/ATLAS став лише третім підтвердженим міжзоряним гостем, який пролетів крізь нашу Сонячну систему. На відміну від своїх попередників, ця комета продемонструвала безпрецедентний рівень збагачення метанолом порівняно з іншими молекулами. Співвідношення спирту до ціаністого водню виявилося настільки високим, що вивело цей об’єкт в абсолютно окрему категорію.
«Спостереження за 3I/ATLAS схоже на зняття відбитків пальців з іншої сонячної системи… вона переповнена метанолом так, як ми зазвичай не бачимо в кометах нашої власної системи», — пояснив провідний автор дослідження Натан Рот.
Науковці змогли детально вивчити комету за допомогою потужного комплексу радіотелескопів ALMA в чилійській пустелі. Коли космічне тіло наблизилося до Сонця, лід на його поверхні почав перетворюватися на газ і утворив навколо ядра яскраву оболонку. Саме цей газовий шлейф дозволив астрономам прочитати слабкі радіосигнали та ідентифікувати унікальний хімічний склад.
Подвійне джерело викидів та дивацтва
Дослідники виявили, що метанол і ціаністий водень покидають комету абсолютно різними шляхами. Якщо другий газ походить виключно з твердого ядра, то спирт додатково виділяється з крижаних пилинок безпосередньо у самій газовій хмарі. Такий процес просторового картографування викидів у міжзоряному об’єкті вдалося зафіксувати вперше в історії астрономії.
Екстремальний вміст метанолу став не першим хімічним дивацтвом цієї загадкової комети. Раніше космічний телескоп Джеймса Вебба показав, що на великій відстані від Сонця в її газовій оболонці домінував вуглекислий газ, а не звична для нас вода. Усі ці аномалії свідчать про те, що матеріал комети формувався в екстремально холодному або хімічно відмінному середовищі іншої зоряної системи.
Нагадаємо, астрономи виявили аномально високий вміст напівважкої води у складі міжзоряної комети 3I/ATLAS. Нові дані, отримані за допомогою радіотелескопа ALMA, свідчать про те, що об’єкт сформувався за умов значно нижчих температур, ніж ті, що панували під час зародження нашої Сонячної системи.