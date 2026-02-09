ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
2 хв

До Сонця наближається рідкісний об’єкт: вчені сказали, чим це може закінчитися

Нещодавно відкрита комета C/2026 A1 (MAPS) може стати одним із найяскравіших видовищ на нічному небі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Комета

Комета / © Associated Press

До Сонця наближається нова комета, яка вже привернула увагу астрономів. Це, в першу чергу, пов’язано з її походженням. Вона входить до групи комет, які в окремих випадках ставали дуже яскравими на короткий час.

Про це повідомляє Space.com.

На сьогоднішній день вченим відомо 66 груп комет, з яких 15 добре досліджені та позначені літерами від A до Q. Вважається, що всі вони є уламками гігантської «материнської» комети діаметром понад 100 кілометрів, яка розпалася на частини ще в античні часи.

Нову комету позначили як C/2026 A1 (MAPS). Її виявила 13 січня обсерваторія MACS1 у Сан-Педро-де-Атакама, Чилі.

Вчені визначили орбіту комети, яка показала, що вона належить до сімейства Кройца. Це дивно, оскільки жодну з таких комет не спостерігали так далеко від Сонця з таким великим випередженням — 11,5 тижнів — до досягнення найближчої до Сонця точки (перигелію).

Комета MAPS рухається по вкрай витягнутій орбіті. На початку квітня вона має підійти до нашої зірки на критичну відстань — лише 120 тисяч кілометрів від поверхні Сонця. Якщо крижане ядро комети витримає таку колосальну температуру і не розпадеться завчасно, об’єкт може стати настільки яскравим, що його буде видно навіть удень неозброєним оком.

Проте, якщо комета почне розпадатися безпосередньо під час зближення з нашою зіркою, це може спричинити раптовий і потужний спалах яскравості, який зробить її видимою для жителів усієї планети.

Попередній рекорд належав яскравій кометі C/1965 S1 (Ікея-Секі), яка перебувала лише за 33 дні від перигелію.

Нагадаємо, ООН офіцйно оголосила, що включила загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS до щорічних навчань із планетарної оборони через його «дивну поведінку».

Дата публікації
Кількість переглядів
495
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie