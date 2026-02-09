До Сонця наближається рідкісний об’єкт: вчені сказали, чим це може закінчитися

Комета / © Associated Press

До Сонця наближається нова комета, яка вже привернула увагу астрономів. Це, в першу чергу, пов’язано з її походженням. Вона входить до групи комет, які в окремих випадках ставали дуже яскравими на короткий час.

Про це повідомляє Space.com.

На сьогоднішній день вченим відомо 66 груп комет, з яких 15 добре досліджені та позначені літерами від A до Q. Вважається, що всі вони є уламками гігантської «материнської» комети діаметром понад 100 кілометрів, яка розпалася на частини ще в античні часи.

Нову комету позначили як C/2026 A1 (MAPS). Її виявила 13 січня обсерваторія MACS1 у Сан-Педро-де-Атакама, Чилі.

Вчені визначили орбіту комети, яка показала, що вона належить до сімейства Кройца. Це дивно, оскільки жодну з таких комет не спостерігали так далеко від Сонця з таким великим випередженням — 11,5 тижнів — до досягнення найближчої до Сонця точки (перигелію).

Комета MAPS рухається по вкрай витягнутій орбіті. На початку квітня вона має підійти до нашої зірки на критичну відстань — лише 120 тисяч кілометрів від поверхні Сонця. Якщо крижане ядро комети витримає таку колосальну температуру і не розпадеться завчасно, об’єкт може стати настільки яскравим, що його буде видно навіть удень неозброєним оком.

Проте, якщо комета почне розпадатися безпосередньо під час зближення з нашою зіркою, це може спричинити раптовий і потужний спалах яскравості, який зробить її видимою для жителів усієї планети.

Попередній рекорд належав яскравій кометі C/1965 S1 (Ікея-Секі), яка перебувала лише за 33 дні від перигелію.

Попередній рекорд належав яскравій кометі C/1965 S1 (Ікея-Секі), яка перебувала лише за 33 дні від перигелію.