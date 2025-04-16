- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 431
- Час на прочитання
- 2 хв
До українських полярників у Антарктиці завітала "гостя" з Африки (фото)
Єгипетська чапля, яку зазвичай можна побачити у теплих широтах, несподівано з’явилася біля української станції в Антарктиці.
Українські полярники на станції «Академік Вернадський» в Антарктиці зняли на фото неочікувану гостю — єгипетську чаплю. Зазвичай цей птах надає перевагу тропікам та субтропікам, а також деяким територіям помірних широт.
Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.
«До наших полярників завітала унікальна гостя — єгипетська чапля! Ці птахи мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди, але іноді випадково залітають в район української станції „Академік Вернадський“, — йдеться в дописі.
Чаплю встигла зняти на фото біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка. Вона помітила птаха надворі біля станції, коли разом з колегами готувалася до морського виходу човнами.
«Кілька людей пішли до причалу, й раптом саме з того боку вилетіло щось незвичне: здається, я почала фотографувати раніше, ніж зрозуміла, що це за тварина. Але думка була якраз про чаплю, адже в Україні багато займалася водно-болотними птахами, а в чапель дуже характерний силует. Вже потім на фото роздивилася, що це дійсно вона», — розповіла біологиня.
Зазначається, що побачити єгипетську чаплю біля «Вернадського» випадає далеко не кожній експедиції. Нині ці птахи живуть на обох півкулях, надаючи перевагу тропікам та субтропікам, а також деяким територіям помірних широт. Хоча єгипетська чапля походить з Африки, і до початку ХХ ст. її природним ареалом був Старий світ, близько 100 років тому птаха зробила ривок до Західної півкулі та Австралії, і тепер не мешкає лише в Антарктиці.
До слова, раніше українські вчені з Національного антарктичного наукового центру вперше опублікували унікальний запис звуків, які видають косатки.