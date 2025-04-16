До українських полярників у Антарктиці завітала "гостя" з Африки (фото)

Єгипетська чапля на станції «Академік Вернадський» / © Біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка

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Українські полярники на станції «Академік Вернадський» в Антарктиці зняли на фото неочікувану гостю — єгипетську чаплю. Зазвичай цей птах надає перевагу тропікам та субтропікам, а також деяким територіям помірних широт.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

«До наших полярників завітала унікальна гостя — єгипетська чапля! Ці птахи мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди, але іноді випадково залітають в район української станції „Академік Вернадський“, — йдеться в дописі.

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Чаплю встигла зняти на фото біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка. Вона помітила птаха надворі біля станції, коли разом з колегами готувалася до морського виходу човнами.

«Кілька людей пішли до причалу, й раптом саме з того боку вилетіло щось незвичне: здається, я почала фотографувати раніше, ніж зрозуміла, що це за тварина. Але думка була якраз про чаплю, адже в Україні багато займалася водно-болотними птахами, а в чапель дуже характерний силует. Вже потім на фото роздивилася, що це дійсно вона», — розповіла біологиня.

Зазначається, що побачити єгипетську чаплю біля «Вернадського» випадає далеко не кожній експедиції. Нині ці птахи живуть на обох півкулях, надаючи перевагу тропікам та субтропікам, а також деяким територіям помірних широт. Хоча єгипетська чапля походить з Африки, і до початку ХХ ст. її природним ареалом був Старий світ, близько 100 років тому птаха зробила ривок до Західної півкулі та Австралії, і тепер не мешкає лише в Антарктиці.

Єгипетська чапля на станції «Академік Вернадський» / © Біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка

До слова, раніше українські вчені з Національного антарктичного наукового центру вперше опублікували унікальний запис звуків, які видають косатки.