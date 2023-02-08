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До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак: чи є небезпека

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1824
Час на прочитання
1 хв
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До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак: чи є небезпека

Фото: Associated Press

11 лютого повз Землю пролетить астероїд діаметром близько 49 метрів.

У суботу, 11 лютого, повз Землю пролетить астероїд 2023 BC8, діаметр якого становить близько 49 метрів.

По це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).  

Астероїд максимально наблизиться до Землі на відстань 5 930 000 км. Швидкість руху астероїда становить 50 400 км за годину.

Зазначається, що цей астероїд не відповідає класифікації "потенційно небезпечний", оскільки його довжина не перевищує 150 метрів, хоча його максимальна відстань від Землі становитиме менше 7,5 млн кілометрів.

Нагадаємо, астрономи знайшли нову планету, яка може бути придатною для життя.

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Дата публікації
Перегляди
1824
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