До Землі летить один з найбільших в історії астероїдів: вчені назвали небезпечну дату

У суботу, 25 березня, на відстані 175 029 км від центру нашої планети пролетить нещодавно відкритий астероїд, який має назву 2023 DZ2.

Про це повідомляє The Watchers.

За даними вчених, цей астероїд вперше спостерігали в обсерваторії Ла-Пальма, Іспанія, 27 лютого 2023 року. Його передбачуваний діаметр становить від 43 до 95 метрів. Він належить до групи астероїдів Аполлона. Це 17-й відомий астероїд, який пролетів повз Землю на відстані 1 місячної відстані від початку цього року і 5-й за цей місяць.

"Це найбільший астероїд, який пролетить повз Землю з вересня 2021 року, і 21-й за величиною навколоземний об'єкт, який пролетить повз нас за всю історію спостережень", - наголосили автори статті.

Що буде, якщо астероїд зіткнеться із Землею

Австрономи припустили найгірший сценарій, коли астероїд може зіткнутися з населеною територією. За їхніми словами, наслідки цього можуть включати вибухову хвилю, теплове випромінювання та викид уламків і викидів в атмосферу. Розмір ударного кратера залежатиме від швидкості та складу астероїда, а також від природи поверхні удару. Астероїд розміром потенційно може створити кратер діаметром приблизно 160-500 м. Однак вчені наголошують, що це приблизна оцінка і фактичний розмір ударного кратера може значно відрізнятися залежно від ряду факторів. 2023 DZ2 приблизно в 4 рази більший за челябінський астероїд 15 лютого 2013 року.

Нагадаємо, астрономи виявили суперземлю, яка перетворюється на водний світ: що про неї відомо.

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