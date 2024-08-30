До Землі летить одна з найяскравіших комет: її можна побачити неозброєним оком

Коли комету вперше помітили, вона була далеко за орбітою Юпітера, на відстані близько 1,09 мільярда кілометрів від Сонця.

Астрономи нещодавно виявили комету C/2023 A3 на знімках космічного апарату NASA STEREO-A. Дані показують, що комета в найближчому майбутньому наблизиться до Сонця, а потім і до Землі.

Про це пише IFLScience.

За словами вчених, комета стала ще яскравішою, ніж раніше і її яскравість досягла зоряної величини 7. Це означає, що її ще не можна побачити неозброєним оком і чи можна це буде зробити взагалі стане зрозуміло у вересні, вважають учені.

Водночас у комети бачимо довгий яскравий хвіст і немає жодних ознак того, що вона розпадається.

Комета C/2023 A3, була вперше виявлена на початку 2023 року. Вона є довгоперіодичною кометою, і один оберт навколо Сонця вона робить за 80 000 років. Вважається, що свій шлях комета почала в Хмарі Оорта, тобто сфері, що оточує Сонячну систему, де мешкають мільйони комет та інших крижаних об'єктів. Вважається, що діаметр ядра комети C/2023 A3 становить 20-40 км.

Раніше стало відомо, що комета C/2023 A3, ймовірно, розвалиться на частини ще до того, як опиниться поруч із Землею на найближчій відстані. Очікувалося, що наприкінці літа та восени її буде видно неозброєним оком.

Вчені очікували, що 27 вересня вона зблизиться із зіркою на відстань 58 мільйонів кілометрів. А вже за два тижні, 12 жовтня, вона зблизиться із Землею на відстань 71 мільйона кілометрів.

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