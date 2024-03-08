До Землі летить величезний шматок сміття з МКС: точне місце падіння невідоме

9-10 березня на Землю впаде вантажний піддон масою 2,9 тонни, який використовувався в критично важливій місії на Міжнародній космічній станції. Точне місце падіння невідоме.

Про це пише Gizmodo.

Піддон, який було викинуто з МКС у березні 2021 року рукою-маніпулятором Canadarm2, незабаром згорить в атмосфері Землі. Три роки тому він виконав своє завдання в межах великого проєкту із заміни батарей на станції.

"Очікується, що піддон не згорить повністю в атмосфері — близько пів тонни фрагментів, імовірно, впадуть на поверхню Землі", — каже астроном Гарвард-Смітсонівського інституту Джонатан Макдауелл.

Піддон став найбільшим об'єктом, який коли-небудь викидали з МКС. Коли піддон викинули з борту станції, він перебував на висоті приблизно 427 км над поверхнею Землі.

Подорож такого великого шматка сміття почалася з місії з модернізації енергосистеми МКС.

Нагадаємо, раніше американським астронавтам на МКС вдалося досягти успіху в експерименті Plant Habitat-04, виростивши на навколоземній орбіті перші плоди на чотирьох рослинах перцю чилі.

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