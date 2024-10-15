До Землі летять три астероїди, один розміром з будинок: NASA готується до найгіршого сценарію

Сьогодні до Землі наблизиться астероїд розміром з будинок, а за ним пролетять ще два менші космічні об'єкти. Лабораторія реактивного руху НАСА (JPL) попередила, що один із цих астероїдів наблизиться на відстань 309 000 км до Землі, що на 77 000 км ближче, ніж Місяць.

Про це пише Daily Mail.

Те, що досить великі космічні камені пролетять так близько від нашої планети, дає унікальну можливість для досліджень вченим, які працюють над створенням системи захисту для запобігання майбутньому зіткненню Землі з астероїдами.

Найближче від Землі пролетить найменший астероїд, розміри якого трохи більше 4 метрів у поперечнику. Другий астероїд, розміром приблизно з автобус, наблизиться до нашої планети на відстань 3 млн км, а третій, найбільший, розміром з будинок – на відстань 4,5 млн км.

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У NASA підтвердили, що хоч астероїди пройдуть досить близько від Землі, загрози зіткнення немає.

У міру того, як астрономи накопичують досвід спостережень за астероїдами, точність їх довгострокових прогнозів про траєкторії космічних об'єктів різко збільшується. Це означає, що виявивши астероїд, який мчить до Землі, дослідники зможуть точно визначити, чи є ризик зіткнення, і запобігти катастрофі, подібній до тієї, яка, ймовірно, знищила динозаврів 66 мільйонів років тому.

Хоча жоден з астероїдів, що наближаються до Землі, не становить серйозної загрози, NASA готується до найгіршого сценарію. У 2016 році було створено Координаційний офіс планетарної оборони (PDCO) для виявлення, відстеження та кращого вивчення комет та астероїдів, які можуть становити небезпеку зіткнення із Землею.

Агентство спроєктувало космічний телескоп Near-Earth Object Surveyor (NEO Surveyor), запуск якого заплановано на 2027 рік. Він виявлятиме і характеризуватиме потенційно небезпечні астероїди, розташовані на відстані менше ніж 50 млн км від орбіти Землі.

Нагадаємо, астероїд, який убив динозаврів, був не єдиним. З'ясувати це дослідники змогли, створивши комп'ютерну модель наслідків падіння астероїда.

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