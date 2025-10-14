До Землі летить "Троянський кінь" прибульців: що відомо

Космос / © unsplash.com

Загадковий міжзоряний об’єкт, що отримав назву 3I/ATLAS і наразі перетинає нашу Сонячну систему, став центром гострої наукової дискусії, яка досягне своєї кульмінації 29 жовтня 2025 року. Саме цього дня, наблизившись до Сонця, об’єкт має розкрити свою справжню природу: чи є він звичайною кометою, як стверджує NASA, чи, можливо, чимось значно більш екстраординарним. Професор Гарвардського університету Аві Лоеб висунув сміливу гіпотезу, згідно з якою 3I/ATLAS може бути технологічним артефактом, свого роду «троянським конем», замаскованим під природне небесне тіло, і його наближення до Сонця стане вирішальним тестом цієї теорії.

Про це пише T4.

Згідно з класичним уявленням, коли комета наближається до Сонця, сонячне випромінювання нагріває її крижане ядро, змушуючи леткі речовини, такі як вуглекислий газ та вода, сублімуватися безпосередньо в газ. Цей процес створює потужне напруження, яке часто призводить до розпаду комети на менші фрагменти. Саме таку долю професор Лоеб прогнозує для 3I/ATLAS, якщо він має природне походження. Однак він оцінює ймовірність того, що об’єкт «не має повністю природного походження», у 30-40 відсотків. У цьому випадку, замість того, щоб розпастися під дією термічного навантаження, об’єкт може повести себе як технологічний «материнський корабель», випустивши флот міні-зондів для дослідження нашої системи.

За цим унікальним небесним явищем спостерігатимуть провідні космічні апарати та обсерваторії. Зонд Європейського космічного агентства (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) матиме місце у першому ряду, фіксуючи подію зблизька. Протягом листопада та грудня наземні телескопи також будуть спрямовані на 3I/ATLAS, щоб підтвердити, чи розпався він на розмиті цятки світла, як звичайна комета, чи з нього відокремилися чітко окреслені об’єкти.

Наразі орбітальні апарати ESA біля Марса не зафіксували жодних підтверджених фрагментів, що відокремилися від об’єкта, а зображення, опубліковані NASA, показують циліндричну форму та характерне зелене світіння. Хоча в мережі з’являлися повідомлення про таємничі об’єкти поблизу 3I/ATLAS, професор Лоеб спростував ці чутки, пояснивши, що це були помилково ідентифіковані зірки або супутники Марса. Таким чином, наукова спільнота із затамованим подихом очікує кінця жовтня, коли простий фізичний процес або підтвердить природне походження міжзоряного гостя, або надасть перші вагомі докази на користь існування позаземних технологій.

