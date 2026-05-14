До Землі летить величезний астероїд-"вбивця міст": чи є загроза

Астроїд і Земля / Ілюстративне фото / © pixabay.com

Реклама

Вчені попередили про наближення астероїда 2026 JH2, який пролетить на критично малій відстані від Землі вже наступного тижня. Космічне тіло має потенціал знищити ціле місто, проте астрономи заспокоюють щодо ризиків зіткнення.

Про це пише Daily Mail.

Астрономи повідомляють, що астероїд 2026 JH2, розмір якого може сягати довжини чотирьох лондонських автобусів, пролетить повз Землю «настільки близько, наскільки це можливо без зіткнення».

Реклама

За попередніми розрахунками, космічний об’єкт наблизиться до планети пізно ввечері 18 травня на відстань близько 90 тис. км. Для порівняння, це лише чверть дистанції між Землею та Місяцем, що вважається надзвичайно близьким прольотом за космічними мірками.

Попри потенційну силу удару, здатну знищити ціле місто, астрономи зафіксували цей астероїд лише кілька днів тому. Це вкотре порушило питання про ефективність систем раннього виявлення небезпечних космічних об’єктів.

Чи зіткнеться астероїд 2026 JH2 із Землею?

Водночас результати моделювання свідчать, що щонайменше протягом найближчих 100 років ризику зіткнення із Землею немає.

За оцінками вчених, діаметр 2026 JH2 становить від 16 до 35 м, а під час зближення із Землею він рухатиметься зі швидкістю понад 8 км на секунду.

Реклама

«Це саме той тип об’єкта, який дуже ефективно знищив би місто, якби врізався», — сказав виданню Марк Норріс із Університету Ланкаширу.

Науковці пояснюють, що визначити точні розміри астероїда складно, оскільки оцінки базуються на кількості світла, яке відбивається від його поверхні. Якщо об’єкт має темну або слабковідбивну структуру, його реальні розміри можуть бути навіть більшими за нинішні оцінки.

Можливі наслідки падіння астероїда на Землю

Однак навіть мінімальні розрахунки свідчать про значний руйнівний потенціал астероїда. Експерти припускають, що у разі падіння 2026 JH2 наслідки могли б бути схожими на вибух Челябінського метеорита 2013 року. Тоді 18-метровий метеорит вибухнув у небі над російським містом неподалік кордону з Казахстаном. Сила вибуху перевищила потужність бомби, скинутої на Хіросіму, у 30 разів, а ударна хвиля двічі обігнула Землю.

Безпосередньо під епіцентром вибуху, на висоті близько 45 км над землею, температура була настільки високою, що люди отримували опіки та ушкодження сітківки очей. Унаслідок інциденту постраждали приблизно 1500 осіб, а понад 3600 будинків були пошкоджені, хоча до поверхні Землі дісталося лише 0,05% початкової маси метеорита.

Реклама

Астероїд 2026 JH2, діаметр якого може сягати 35 м, потенційно є ще небезпечнішим і може належати до так званих астероїдів-«вбивць міст». Втім, попри надзвичайно близький проліт біля Землі, жодної небезпеки для планети він не становить.

Завдяки мережі телескопів планетарного захисту астрономи здатні з високою точністю визначати траєкторії руху астероїдів.

Хоча 2026 JH2 буде неможливо побачити неозброєним оком через його тьмяність, за умов темного неба його можна спостерігати через аматорські телескопи.

Наразі космічний об’єкт перебуває на відстані приблизно 3 млн км від Землі у сузір’ї Великої Ведмедиці.

Реклама

До слова, астрономи виявили новий метеорний потік M2026–A1, що виник через розпад астероїда або «кам’яної комети» під впливом сонячного тепла. Дослідники NASA зафіксували 282 об’єкти, які походять з однієї точки космосу та згорають в атмосфері Землі на швидкості 24 км/с. Тепер щороку від 16 березня до 7 квітня наша планета проходитиме крізь цю хмару уламків.

Новини партнерів