До Землі летить загадковий об’єкт: астрономка з Дніпра пояснює, що це насправді

Комета / © Associated Press

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До Землі наближається інопланетний обʼєкт.

У липні таку інформацію оприлюднили на офіційному сайті NASA.

Навколо заяви зібралося чимало гіпотез. Астрофізик Аві Леб припустив, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, відкритий 1 липня 2025 року, може бути штучного походження — можливо, навіть інопланетним зондом із потенційно ворожими намірами, про це пише Daily Mail. Новину підхопили іноземні та українські медіа.

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Чого ж очікувати від космічного обʼєкта, пояснила фахівчиня з Дніпра Людмила Марченко у коментарі «Суспільному».

За словами астрономки, такий міжзоряний обʼєкт у нашій Сонячній системі фіксують втретє. «Він відрізняється від інших тим, що не кружляє навколо Сонця, а транзитом пролітає через Сонячну систему. Це дійсно рідкісний випадок», — каже фахівчиня.

На офіційному сайті NASA обʼєкт іменували комета 3I/ATLAS — за назвою пошукової системи, яка його виявила. Людмила пояснила, що навіть якщо це космічне тіло штучно створили та запустили до нашої Сонячної системи, хвилюватися все одно не варто.

Комета 3I/ATLAS / © Daily Mail

«Якби це був космічний корабель, який хтось побудував та запустив у наш бік, він все одно на 100% проходить транзитом. Ближче, ніж орбіта Юпітера, не підходить. Пролетить і вилетить. Який сенс, якщо прибулець навіть нічого не роздивиться у нас», — розповідає жінка.

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За словами Людмили, комета летить з тих зон галактики, де перебувають найстаріші обʼєкти.

«Вік Сонячної системи десь чотири з половиною мільярди років, а комета має бути не менше семи мільярдів років. Було б цікаво вивчити хімічний склад цього космічного тіла. З погляду науки це рідкість, але про позаземні цивілізації тут не йдеться», — каже фахівчиня.

За словами Людмили Марченко, восени комета буде на найближчій відстані від Сонця, а потім почне віддалятися.

«Від Землі вона пролетить на відстані, приблизно такій, як відстань від Землі до Марса. 210 мільйонів кілометрів. Нам ніяк це не загрожує. Навіть побачити його буде вкрай важко», — додає жінка.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені припускають, що загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який нещодавно увійшов у Сонячну систему, може бути ворожим інопланетним космічним кораблем, що планує атаку на Землю вже у листопаді.