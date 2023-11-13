До Землі мчать 5 небезпечних астероїдів і зелена комета: коли очікувати наближення 

Вже у грудні цього року максимально близько до Землі підлетить комета 144P/Кусіди. Але не тільки цієї зустрічі з астрономічними об'єктами варто очікувати в найближчому майбутньому. Також до Землі прямують із величезною швидкістю 5 потенційно небезпечних астероїдів.

Про це пише Daily Mail.

Якщо розмір астероїда більший за 140 метрів, і він може підлетіти до Землі ближче ніж на 7 млн км, то такий камінь автоматично потрапляє в категорію потенційно небезпечних. Два космічні камені зі списку є такими.

Крім астероїдів до кінця року на зближення із Землею йде і комета під назвою 144P/Кусіди. Це короткоперіодична комета, виявлена 1994 року, яка робить повний оберт навколо Сонця за 7,6 року.

Ця комета наблизиться до нашої планети 12 грудня, а 25 січня наступного року перебуватиме в найближчій точці до Сонця. У грудні за кометою вже можна буде спостерігати за допомогою бінокля або телескопа. Але комету, що летить зі швидкістю 105 000 км/год, найкраще буде видно саме в січні, коли її яскравість збільшиться.

Нагадаємо, 4 серпня поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

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