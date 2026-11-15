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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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88
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До Землі мчить гігантський астероїд — яка загроза

Через свої значні розміри цей астероїд вважається потенційно небезпечним. Це означає, що існує ймовірність того, що орбіта цього каменю може змінитися.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Астероїд

Астероїд / © Unsplash

Розрахунки вчених показують, що 7 серпня 2027 року потенційно небезпечний астероїд 1999 AN10 має пролетіти повз Землю на відстані близько 389 855 кілометрів. Це приблизно така сама відстань, на якій від Землі перебуває Місяць.

Про це пише earthsky.

Він належить до групи астероїдів під назвою «Аполлони». Це означає, що його орбіта перетинає орбіту Землі навколо Сонця. Астероїд 1999 AN10 робить повний оберт навколо Сонця за 643 дні й рухається по дуже витягнутій орбіті, яка виходить далеко за межі орбіти Марса. Астероїд 1999 AN10 має діаметр від 800 до 1800 метрів.

Раніше єдиним астероїдом, що отримав вищу оцінку ризику, був Апофіс, який вперше помітили 2004 року. Однак пізніше вчені встановили, що об’єкт не несе загрози для Землі у найближчому столітті, тому рівень його небезпечності знизили.

Нагадаємо, астероїд Бенну викликає величезний інтерес у наукової спільноти через потенційну загрозу зіткнення з Землею. За даними експертів, існує ймовірність удару 24 вересня 2182 року, що вже привернула увагу NASA, яке робить активні кроки з моніторингу та запобігання катастрофі.

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