До Землі мчить величезний астероїд: у NASA кажуть про потенційну небезпеку

Астероїд наближається до Землі / © Pixabay

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У неділю, 22 червня, біля Землі пролетить астероїд 2003 AY2. Його вважають потенційно небезпечним об’єктом.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

За оцінками вчених, довжина небесного тіла становить 393,1 метра. Під час зближення відстань між ним і нашою планетою складе близько 5,43 мільйона кілометрів.

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У NASA наголошують, що астероїд вважається потенційно небезпечним, якщо він наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 мільйона кілометрів і його розмір перевищує 150 метрів.

Астероїд 2003 AY2 одночасно відповідає обом цим критеріям.

Раніше повідомлялося, що Китай відправив у космос свою першу місію з доставлення зразків астероїдної речовини під назвою «Тяньвень-2».

Ми раніше інформували, що астероїд Веста, другий за розміром об’єкт у Поясі астероїдів, може бути не «замороженою» протопланетою, а уламком більшого небесного тіла, знищеного мільярди років тому.

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