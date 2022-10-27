До Землі на шаленій швидкості летить небезпечний 100-метровий астероїд

Такий астероїд, у разі падіння на Землю, може знищити велике місто, кажуть спеціалісти.

Вчені з NASA попередили, що сьогодні, 27 жовтня, до Землі наблизиться досить великий астероїд діаметром від 50 до 100 метрів.

Про це пише HiTech.

За даними NASA, цей навколоземний астероїд летить до нас з неймовірною швидкістю майже 30 тисяч км/год (сучасний літак винищувач може досягати швидкості 2500 км/год). Діаметр цього астероїда вчені оцінили у діапазоні від 50 до 100 метрів. Навіть незважаючи на те, що він є потенційно небезпечним, цей космічний камінь повинен пролетіти повз Землю на відстані 4,5 млн км і не повинен завдати нам жодної шкоди.

За словами вчених, астероїд 2022 UA10 належить до класу навколоземного каміння, яке називаються аполлонами. Ця група астероїдів отримала свою назву на честь астероїда (1862) Аполлона, який був відкритий ще 1932 року.

Нагадаємо, астероїд, який більший за єгипетські піраміди в Гізі, вперше за понад 100 років пролетів поряд із Землею.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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