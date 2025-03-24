До Землі наближається астероїд розміром із піраміду: найближчий проліт за століття

Це найтісніше зближення, яке прогнозують моделі NASA аж до 2200 року.

Цієї середи, 26 березня, до Землі наблизиться астероїд 2014 TN17 – найближче за понад 100 років. Хоча NASA класифікує його як "потенційно небезпечний" через розмір і регулярну близькість до нашої планети, загрози зіткнення наразі немає.

Про це розповідає Live Science.

Космічне тіло розміром приблизно 165 метрів – трохи більше, ніж висота Великої піраміди в Гізі – пролетить повз Землю на відстані близько 5,1 мільйона кілометрів (це приблизно втринадцятеро далі, ніж Місяць) зі швидкістю понад 77 000 км/год. Це найтісніше зближення, яке прогнозують моделі NASA аж до 2200 року.

Незважаючи на розміри, астероїд буде занадто далеко для спостереження неозброєним оком або через звичайні телескопи. Водночас дослідники планують вивчати його за допомогою потужного радару Goldstone Solar System Radar (GSSR) у Каліфорнії, який дозволяє отримати дані про орбіту, швидкість і форму об’єкта.

За оцінками вчених, якби подібний астероїд зіткнувся із Землею, він міг би знищити ціле місто. Але в цьому разі причин для занепокоєння немає: траєкторія об’єкта не становить загрози для планети ані зараз, ані в передбачуваному майбутньому.