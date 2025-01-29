До Землі наближається астероїд: вчені назвали дату можливого зіткнення

Міжнародний астрономічний союз оцінив потенційну небезпеку астероїда у 3 бали за Туринською шкалою. На цей момент це єдиний астероїд із показником вище нуля.

Астрономи повідомили про виявлення потенційно небезпечного астероїда 2024 YR4, який може зіткнутися із Землею 22 грудня 2032 року. Наразі ймовірність такого сценарію оцінюється у 1,2%, але точні розрахунки ще тривають.

Про це пише "Universe Space Tech".

Що відомо про астероїд?

Об’єкт був зафіксований системою раннього сповіщення ATLAS 25 грудня 2024 року, його помітили телескопи на Гаваях, у Чилі та Південній Африці. Через недостатньо тривалий період спостережень його траєкторія поки що визначена з певною похибкою, тож подальші дослідження можуть змінити оцінку ризику.

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Міжнародний астрономічний союз оцінив потенційну небезпеку астероїда у 3 бали за Туринською шкалою. На цей момент це єдиний астероїд із показником вище нуля.

Якої шкоди може завдати 2024 YR4?

Поки що точні розміри астероїда невідомі — оцінки варіюються від 40 до 100 метрів, а NASA припускає, що він може мати діаметр близько 55 метрів.

Якщо такий об’єкт дійсно впаде на Землю, він вивільнить енергію, еквівалентну 8 мегатоннам у тротиловому еквіваленті, що можна порівняти з Тунгуським метеоритом. У 1908 році його вибух спричинив руйнування на площі понад 2000 квадратних кілометрів у Сибіру.

Чи варто хвилюватися?

Астрономи наголошують, що ризик зіткнення, ймовірно, зменшиться після отримання точніших даних про траєкторію 2024 YR4. Подібна ситуація вже траплялася — наприклад, астероїд Апофіс спочатку мав 4 бали за Туринською шкалою, але після детальніших розрахунків загроза була знята.

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Якщо ж ризик підтвердиться, то на підготовку буде достатньо часу, щоб провести евакуацію або навіть змінити траєкторію астероїда за допомогою спеціальної місії, на кшталт DART, яка у 2022 році успішно змінила курс астероїда Dimorphos.

Поки що вчені продовжують спостереження, щоб уточнити параметри 2024 YR4 і визначити, наскільки серйозною є загроза для нашої планети.