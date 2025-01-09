До Землі наближається астероїд завширшки 4 кілометри: чи несе він загрозу

Цей об'єкт є одним із п'яти найбільших астероїдів, які наблизяться до Землі на відстань менше ніж 15 млн км протягом наступних 100 років.

Астероїд, що має назву (887) Алінда вперше за 100 років опиниться на найближчій відстані від Землі. Цей астероїд є дуже рідким через свої великі розміри.

Про це повідомило видання IFLScience.

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За інформацією видання, найближчими днями він перебуватиме настільки близько до нашої планети, що його можна побачити просто за допомогою бінокля. Уперше такий астероїд (887) Алінда виявив у 1918 році німецький астроном Макс Вольф.Саме (887) Алінда є рідкісним космічним навколоземним каменем, адже має ширину приблизно 4,2 км, в той час, як космічні камені завширшки понад 1 кілометр становлять невеликий відсоток популяції навколоземних астероїдів.

Варто заспокоїтись, тому що, (887) Алінда не є потенційно небезпечним астероїдом та не несе загрози для нашої планети. Пролітати повз Землю він буде 9 січня та перебуватиме на відстані приблизно 12 млн км від нас.

Щоб побачити астероїд потрібно просто скористатися біноклем.Для цього потрібно дивитися в бік сузір'я Близнюків та Оріона.Такий яскравий, великий і відносно близький до Землі астероїд можна побачити лише раз на десятиліття. Також італійський проєкт Virtual Telescope проводитиме пряму трансляцію 12 січня о 19:30 за Києвом, в режимі реального часу.

Варто не пропустити таку подію, адже наступого разу астероїд буде так близько до Землі лише у 2087 році.

Нагадаємо, космічний зонд Parker, який виконує місію NASA, успішно завершив максимальне наближення до Сонця і залишається в хорошому робочому стані.

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