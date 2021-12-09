До Землі наближається небезпечний астероїд вартістю майже 5 млрд доларів

11 грудня до Землі наблизиться астероїд 4660 Nereus, який називають "потенційно небезпечним".

11 грудня астероїд, розміром із Ейфелеву вежу, підійде до нашої планети на потенційно небезпечну відстань. Це небесне тіло, яке було відкрите ще в 1982 році, має вигляд яйця. Його найширша частина - приблизно 330 метрів, що приблизно дорівнює розміру Ейфелевої вежі.

Про це повідомляє LifeScience.

За прогнозами фахівців, астероїд не зіткнеться із Землею — він повинен пролетіти повз нашу планету зі швидкістю приблизно 23 657 км/год.

NASA характеризує його як "потенційно небезпечне тіло", що підлягає ретельному спостереженню. Варто зазначити, що космічний гість уже не вперше зближується із Землею і перебуває під пильною увагою вчених.

За даними вчених, астероїд містить у собі поклади нікелю, заліза та кобальту загальною вартістю 4,71 млрд доларів.

NASA та японське космічне агентство JAXA розглядали його як потенційний об'єкт для видобутку корисних копалин у космосі та готували програму з відбору проб з поверхні астероїду, проте пізніше для цих цілей було обрано інше космічне тіло.

Наступного разу 4660 Nereus наблизиться до Землі 14 лютого 2060 року, і тоді відстань до нього становитиме лише 1,2 млн км.

Новини світу: NASA та SpaceX запустили космічний корабель, щоб той зіткнувся з астероїдом

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