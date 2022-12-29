До Землі наближається останній цього року астероїд: чи загрожує він Землі

Максимальна відстань від астероїда до Землі становитиме менш ніж 7,5 млн кілометрів.

У пʼятницю, 30 грудня, повз Землю пролетить останній у цьому році астероїд, діаметр якого становить близько 16 метрів.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Астероїд 2022 YG5 максимально наблизиться до Землі на відстань 3 120 000 км. Швидкість руху астероїда становитиме 51 286 км за годину.

Науковці не відносять цей астероїд до класу потенційно небезпечних, оскільки його довжина не перевищує 150 метрів. Водночас максимальна відстань від астероїда до планети Земля становитиме менш ніж 7,5 млн кілометрів.

Нагадаємо, цього року агентство NASA підтвердило, що спроба збити з курсу невеликий астероїд Діморфос мала успіх. Це перший випадок, коли людство навмисно змінило рух небесного тіла і перша повномасштабна демонстрація технології відхилення астероїдів.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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