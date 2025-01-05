До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд: що про нього відомо

5 січня астероїд 2020 BC6, що має довжину 248 метрів, пройде на відстані 3,68 мільйона кілометрів від Землі.

Про це повідомляє лабораторія реактивного руху NASA.

NASA відносить цей астероїд до потенційно небезпечних об'єктів через його розміри та близькість до нашої планети.

Згідно з інформацією від лабораторії реактивного руху NASA, це небесне тіло може наблизитися до Землі на відстань 3 683 374 км. За класифікацією NASA, астероїди розміром понад 150 метрів, що наближаються до Землі ближче ніж на 7,5 мільйона кілометрів, вважаються потенційно небезпечними.

Нагадаємо, космічний зонд Parker, який виконує місію NASA, успішно завершив максимальне наближення до Сонця і залишається в хорошому робочому стані.

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