До Землі наближається "потенційно небезпечний" астероїд: деталі

У понеділок, 8 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2024 MT1.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Як розповіли в NASA , довжина небесного об’єкта – 260 метрів. Тоді як відстань від нього до нашої планети становитиме всього 937 тисяч км, а швидкість руху астероїда – 65 232 км/год.

"Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, тоді в NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом", - мовиться в повідомленні.

Крім того, астероїд 2024 MT1 підпадає під два параметри одночасно.

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Нагадаємо, нове дослідження показало збільшення швидкості астероїда, що наближається до Землі.

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