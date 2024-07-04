До Землі наближається "потенційно небезпечний" астероїд: деталі

В NASA вважають астероїд "потенційно небезпечним об’єктом".
У понеділок, 8 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2024 MT1.
Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).
Як розповіли в NASA , довжина небесного об’єкта – 260 метрів. Тоді як відстань від нього до нашої планети становитиме всього 937 тисяч км, а швидкість руху астероїда – 65 232 км/год.
"Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, тоді в NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом", - мовиться в повідомленні.
Крім того, астероїд 2024 MT1 підпадає під два параметри одночасно.
Нагадаємо, нове дослідження показало збільшення швидкості астероїда, що наближається до Землі.
Читайте також: