У напрямку Землі мчить астероїд розміром зі стадіон: подробиці

Сьогодні до атмосфери Землі наблизиться великий астероїд, який NASA вважає «потенційно небезпечним». Цей астероїд має діаметр 719 футів, приблизно розміром зі стадіон. Хоча він не несе безпосередньої загрози для нашої планети, спостереження за ним допоможе NASA зібрати важливу інформацію для майбутніх досліджень та підготовки до можливих загроз з космосу.

Про це повідомило видання Daily Express US.

NASA відстежує понад 20 000 астероїдів, щоб бути в курсі будь-яких можливих небезпек для Землі. У 2021 році RV-50 був одним з п’яти астероїдів, які підійшли до Землі на небезпечно близьку відстань — менше ніж 7,5 мільйона кілометрів, що приблизно дорівнює 19,5 відстані до Місяця. Хоча загроза незначна, NASA звернуло увагу на цей об'єкт через його потенційну небезпеку.

Колись, мільярди років тому, на Землю впав астероїд, що знищив динозаврів і значну частину життя на планеті. Зараз NASA продовжує спостерігати за подібними космічними тілами, аналізуючи їх за допомогою сучасних телескопів і технологій. Інфрачервоні телескопи допомагають визначати швидкість руху астероїдів, а гідролокатори дають змогу дізнатися їхній розмір та інші характеристики.

Якщо один з астероїдів дійсно стане загрозою для Землі, NASA має план: у разі небезпеки можуть бути запущені космічні місії для знищення або відхилення об'єкта. І навіть ядерна зброя може бути використана в екстремальних випадках. Хоча такі сценарії малоймовірні в найближчому майбутньому, NASA вже має чітку стратегію, як запобігти катастрофі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Марсі вчені знайшли «висушену людську голову».

Читайте також: