До Землі наближається астероїд: наскільки він небезпечний

Астероїд / © Pixabay

У суботу, 14 лютого, поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд 162882 (2001 FD58).

Про це повідомили у NASA.

Як повідомляє американське космічне агентство, довжина небесного об’єкта становить 623,1 метра. Відстань від астероїда до Землі становитиме майже 6,5 млн км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 млн км і його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом». У цьому разі космічний об’єкт 2004 МО3 підпадає під обидва параметри одночасно.

Астрономи наголошують, що нинішній проліт астероїда не несе безпосередньої загрози для людства. Втім, подібні спостереження допомагають краще розуміти динаміку руху небесних тіл та удосконалювати системи раннього попередження про можливу небезпеку з космосу.

Астероїди — це невеликі кам’яні тіла, що залишилися від формування Сонячної системи близько 4,6 млрд років тому. Більшість із них перебувають у головному поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера, проте деякі, відомі як об’єкти, що зближуються із Землею (NEO), можуть наближатися до нашої планети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астероїд 2024 YR4, який раніше вважали загрозою для Землі, тепер прямує до Місяця. Фахівці прогнозують ймовірне зіткнення із супутником, що може мати серйозні наслідки для людства.