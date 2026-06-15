До Землі наближається великий астероїд: так близько він не підлітав понад 400 років

Астероїд Фото ілюстративне / © Unsplash

Реклама

Наприкінці червня жителі Землі зможуть спостерігати рідкісну астрономічну подію. Потенційно небезпечний астероїд 152637 (1997 NC1) здійснить своє найближче зближення з нашою планетою за понад чотири століття.

Про це повідомляє Іflscience.

За даними NASA, наступного разу він опиниться так близько до Землі лише 2133 року.

Реклама

Коли астероїд максимально наблизиться до Землі

Найближча точка зближення очікується 27 червня 2026 року. У цей момент астероїд перебуватиме на відстані приблизно 0,01715 астрономічної одиниці, або близько 2,57 мільйона кілометрів від Землі.

Для порівняння, це приблизно у 6,5 раза далі, ніж відстань від Землі до Місяця.

Попри статус «потенційно небезпечного», жодної загрози зіткнення немає. Астрономи підкреслюють, що об’єкт безпечно пролетить повз нашу планету.

Чому астероїд вважають особливим

Астероїд був відкритий 1997 року в межах програми NASA Near-Earth Asteroid Tracking (NEAT).

Реклама

Він належить до класу астероїдів Атен, орбіти яких перетинають земну орбіту та можуть проходити відносно близько до нашої планети.

За розрахунками фахівців, такого близького прольоту цього астероїда не було щонайменше від 1600 року — саме до цього періоду вчені змогли простежити його орбіту.

Наступне, ще ближче, зближення відбудеться лише 28 червня 2133 року.

Наскільки великий астероїд

Точні розміри космічного тіла поки що залишаються предметом дискусій.

Реклама

За попередніми оцінками NASA, діаметр астероїда може становити близько 900 метрів, але деякі дані свідчать, що він може бути значно більшим — до 1,5 кілометра.

Проблема полягає в тому, що яскравість астероїда не завжди дозволяє точно визначити його розмір. Темні об’єкти відбивають менше світла і можуть мати вигляд менший, ніж є насправді.

Саме тому під час червневого прольоту NASA планує провести додаткові спостереження за допомогою радіолокаційної системи Goldstone Solar System Radar.

«На відміну від інших методів астрономії, ми використовуємо власне джерело сигналу та аналізуємо відбитий імпульс, що дозволяє отримати надзвичайно точну інформацію про об’єкт», — пояснила радарна астрономка Лабораторії реактивного руху NASA Марина Брозович.

Реклама

Чи можна буде побачити астероїд

Під час максимального зближення астероїд досягне яскравості близько 10 зоряної величини, що зробить його доступним для спостережень через невеликі телескопи та навіть потужні біноклі.

Найкраще його буде видно жителям Північної півкулі під час наближення до Землі, тоді як мешканці Південної півкулі зможуть спостерігати його вже після проходження найближчої точки.

Крім того, проєкт Virtual Telescope Project планує провести онлайн-трансляції спостережень 26 та 27 червня.

Рідкісна подія для астрономів

У NASA зазначають, що настільки великі астероїди пролітають на такій близькій відстані від Землі приблизно раз на десять років.

Реклама

Саме тому майбутнє зближення викликає значний інтерес серед учених, які сподіваються уточнити характеристики космічного об’єкта та отримати нові дані про його походження і властивості.

Тим часом Китай вийшов на слід важливого астероїда. Нове дослідження поставило під сумнів цю теорію та запропонувало інше походження космічного об’єкта.

Новини партнерів