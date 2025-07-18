До Землі наближається "зонд невідомої цивілізації": вчений розкрив загадкові аномалії об'єкта

Астрофізик Аві Леб припустив, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS може бути посланцем невідомої цивілізації

Реклама

Астрономи зафіксували третій в історії спостережень міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який прямує до нашої Сонячної системи. Його незвичайна поведінка та властивості вже викликали чимало запитань, а дехто навіть припускає, що він може бути старшим за наше Сонце. Також не виключено, що «Атлас» взагалі може бути штучним об’єктом, запущеним позаземною цивілізацією.

Про це пише відомий гарвардський астрофізик Аві Леб у своїй статті на платформі Medium.

Леб відомий своїми сміливими поглядами та гіпотезами щодо позаземного життя, які часто йдуть в розріз з офіційно прийнятими версіями у науковому світі. Він закликає колег бути відкритішими до несподіваних висновків та теорій і не відкидати версії, які суперечать звичним уявленням.

Реклама

Таємниця розміру та походження

Коли 3I/ATLAS вперше помітили 1 липня 2025 року на відстані у 4,5 рази більшій за відстань між Землею та Сонцем, він виявився аномально яскравим. Це наштовхувало на думку про об’єкт діаметром близько 20 кілометрів, що для міжзоряного астероїда є надзвичайно великим розміром.

Для порівняння, попередній міжзоряний об’єкт, Оумуамуа, був у 200 разів меншим. Згідно зі статистикою, ми б мали виявити мільйон таких малих об’єктів, перш ніж натрапити на гігантський 3I/ATLAS.

Спочатку вчені припускали, що це комета, чия яскравість пояснюється хмарою газу та пилу навколо невеликого ядра. Проте подальші спостереження, проведені через тиждень після відкриття, показали дещо інше.

Вивчений спектр 3I/ATLAS не містив слідів газу чи молекул, характерних для кометного хвоста. Натомість було виявлено лише почервоніння відбитого сонячного світла, що може вказувати на пил або особливості поверхні самого об’єкта. Це означає, що 3I/ATLAS, ймовірно, є твердим тілом діаметром близько 20 кілометрів без газового шлейфу.

Реклама

Зухвалі гіпотези Аві Леба

Якщо 3I/ATLAS не є типовим астероїдом (через розмір), а також не є кометою (через відсутність газу), то що ж це тоді? Аві Леб не виключає найсміливішої версії: якщо майбутні дані підтвердять відсутність кометного хвоста, то «ми зіткнемося з дивовижною можливістю, що його було відправлено до внутрішньої Сонячної системи за задумом». Тобто, це може бути зонд або об’єкт, запущений невідомою цивілізацією.

Цей сценарій нагадує науково-фантастичний роман Артура Кларка «Побачення з Рамою», де циліндричний інопланетний космічний корабель схожого розміру входить у Сонячну систему. Леб також відзначає аномальну ретроградну орбіту 3I/ATLAS, яка лежить майже в площині обертання Землі, що є «винятковим збігом» з дуже низькою ймовірністю.

Цікаво, що 3I/ATLAS пройде найближче до Сонця 29 жовтня 2025 року, коли Земля перебуватиме на протилежному боці Сонця, що ускладнить його спостереження. Леб припускає, що «технологічний зонд, який знає про спостерігачів, що прагнуть спостерігати за ним із Землі, міг би віддати перевагу цим обставинам».

Аві Леб критикує деякі наукові кола за приховування інформації про ці аномалій «Атласа» та підтримку традиційного мислення. На його думку, усі намагання приховати «незручну» правду» раніше чи пізніше приречені на провал.

Реклама

Астрофізик закликає колег «зберігати дитячу цікавість» та шукати докази, а не претендувати на знання всіх відповідей заздалегідь. Майбутні спостереження за допомогою потужних телескопів, таких як «Рубін», «Хаббл» та «Вебб», допоможуть розкрити справжню природу загадкового міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS.

Нагадаємо, вчені виявили новий «Юпітер» за межами Сонячної системи на відстані 400 світлових років від Землі. Екзопланету назвали «цінним об’єктом» для вивчення газових гігантів, що заповнюють прогалину між найродючішими газовими гігантами і тими, що перебувають у нашому сонячному сусідстві.