До Землі наблизилась комета, яку востаннє бачили неандертальці

Комета C/2025 R3 / © Британська астрономічна асоціація

До Землі наблизилася комета із хмари Оорта — віддаленої області Сонячної системи, де зберігаються крижані рештки часів її формування. Востаннє вона з’являлася у небі над нашою планетою 170 тисяч років тому, коли у Європі панували ще неандертальці, а Homo sapiens (люди розумні) тільки починали свої перші міграції з Африки.

Про появу цього космічного об’єкта повідомили у Британській астрономічній асоціації.

Довгоперіодичну комету C/2025 R3 (PANSTARRS) вперше зафіксували у вересні минулого року, коли вона перебувала на відстані близько 538,5 мільйонів кілометрів (3,6 астрономічних одиниць) від Сонця.

На момент відкриття її видима зоряна величина становила лише близько 20, але на початку квітня вона досягла позначки 6, що робить її доступною для спостереження навіть без спеціальних приладів.

© Британська астрономічна асоціація

У перигелії (точці найменшої відстані до Сонця) яскравість комети може посилитися до 3-ї величини, проте спостереження ускладнить близькість об’єкта до сонячного диска.

Найкращий час для спостережень — найближчі кілька днів, оскільки після 20 квітня комета «сховається» у променях ранкового сонця.

Щоб побачити C/2025 R3, необхідно за годину до світанку вдивлятися у східну частину неба — комету можна розгледіти у сузір’ї Пегаса, неподалік від астеризму Великий Квадрат.

За допомогою бінокля або телескопа можна розгледіти структуру та хвіст комети.

Наступного разу комета повернеться лише через 170 тисячоліть.

