До Землі несеться астероїд розміром з футбольне поле: чи є загроза для планети

Космічний об'єкт пролетить повз нашу планету на відстані менш ніж 900 тисяч кілометрів.

Ввечері вівторка, 26 листопада, до Землі наблизиться великий астероїд під назвою 2006 WB, розміром з футбольне поле.

Про це повідомила Лабораторія реактивного руху NASA.

Астероїд довжиною 97,8 метра пролетить повз нашу планету на відстані 891 241 км.

NASA Загалом NASA відстежує понад 37 000 астероїдів, щоб збирати важливу інформацію для досліджень та підготуватись до можливих загроз з глибин космосу.

Нагадаємо, якщо астероїд наближається до Землі на відстань меншу за 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, NASA кваліфікує його як "потенційно небезпечний об’єкт".

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