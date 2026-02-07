До Землі рухається астероїд зі швидкістю понад 22 000 миль на годину

Астероїд / © Shutterstock

Реклама

Астероїд «2026 CC» завбільшки близько 30 метрів наближається до Землі, пролітаючи на відстані трохи більшій за відстань до Місяця.

Про це повідомляє NASA, пише Newsweek.

Астероїд під назвою «2026 CC» рухається зі швидкістю приблизно 22 000 миль на годину (близько 35 400 км/год). За розрахунками NASA, найближче до Землі він підлетить завтра, 7 лютого 2026 року, на відстань приблизно 379 000 миль (близько 610 000 км), що трохи перевищує середню відстань до Місяця, яка становить близько 239 000 миль (384 000 км).

Реклама

Астероїди — це невеликі кам’яні тіла, що залишилися від формування Сонячної системи близько 4,6 млрд років тому. Більшість із них знаходяться у головному поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера, проте деякі, відомі як об’єкти, що зближуються із Землею (NEO), можуть наближатися до нашої планети.

За даними NASA, потенційно небезпечні астероїди (PHA) — це ті, чиї орбіти можуть підходити на відстань до 4,6 млн миль від орбіти Землі. Водночас астрономи підкреслюють, що жоден із таких об’єктів не загрожує планеті у найближчому майбутньому.

Пол Чодас, керівник CNEOS, пояснив, що позначення «потенційно небезпечний» означає лише те, що через сотні чи тисячі років орбіта астероїда може змінитися настільки, що теоретично існуватиме ризик зіткнення із Землею. Проте сучасні оцінки не передбачають жодної загрози у короткостроковій перспективі.

NASA наголошує, що більшість об’єктів, що зближуються із Землею, мають орбіти, які не призводять до небезпечного наближення, і не становлять ризику для планети. Проте астрономи продовжують уважно спостерігати за потенційно небезпечними астероїдами, щоб завчасно оцінювати можливі загрози.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астероїд 2024 YR4, який раніше вважали загрозою для Землі, тепер прямує до Місяця. Фахівці прогнозують ймовірне зіткнення з супутником, що може мати серйозні наслідки для людства.