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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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34
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До Землі сьогодні наблизиться потенційно небезпечний астероїд – подробиці

Землю пролетить гігантський астероїд — його розміри перевищують 300 метрів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Астероїд

Астероїд / © Pixabay

У середу, 20 серпня, повз Землю пролетить астероїд 1997 QK1, який у NASA класифікують як потенційно небезпечний.

Про це Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

За інформацією JPL, розмір цього небесного тіла становить близько 322,5 метра, а найближча відстань до Землі, на якій він пролетить, складе приблизно 3,01 мільйона кілометрів.

У NASA пояснюють: якщо об’єкт наближається до Землі на менш ніж 7,5 мільйона кілометрів, і його розмір перевищує 150 метрів, його вважають потенційно небезпечним. Астероїд 1997 QK1 відповідає обом критеріям — як за габаритами, так і за відстанню до нашої планети.

Водночас науковці заспокоюють: хоча такі об’єкти й вважаються потенційно небезпечними, ризик зіткнення з Землею в конкретному випадку — вкрай низький. За розрахунками, астероїд безпечно пролетить повз нашу планету, не створюючи загрози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Землі наближається «зонд невідомої цивілізації» новий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS.

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