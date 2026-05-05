Доісторична капсула часу: дослідники знайшли печеру, запечатану 20 тисяч років тому

Наскельні малюнки у печері Шове / Фото: CNRS (Французький національний центр наукових досліджень) / Міністерство культури Франції

Реклама

У Південній Франції розташована печера Шове, яка приховує одні з найдавніших відомих людських малюнків. Її випадково виявили ще у 1994 році, але неймовірний стан збереження знахідок досі вражає науковців та розкриває нові деталі про життя наших предків.

Про цю унікальну історичну пам’ятку та її таємниці пише The Daily Galaxy.

Природна капсула часу

Близько 20 000 років тому масштабний кам’яний обвал заблокував вхід до цієї підземної галереї, повністю відрізавши її від зовнішнього світу. Ця подія виявилася рятівною: природний бар’єр зберіг внутрішній мікроклімат стабільним та захистив мистецтво від руйнування. Звіт ЮНЕСКО підтверджує, що порожнина залишилася у своєму первісному стані, уникнувши будь-якого втручання пізніших поколінь людей.

Реклама

На площі близько 8500 квадратних метрів, що розкинулася над річкою Ардеш, зберігся винятковий зріз життя та творчості представників оріньякської культури.

Тварини, що оживають на камені

Вік знайдених зображень оцінюють у проміжку від 30 до 32 тисяч років, хоча деякі аналізи французьких дослідників (CNRS) вказують на те, що їм може бути понад 36 тисяч років. Стіни печери вкривають більше тисячі малюнків. Невідомі доісторичні художники малювали переважно небезпечних тварин: мамонтів, печерних левів, носорогів, бізонів та турів, зображуючи їх з надзвичайною точністю.

Фрагмент наскельних малюнків у печері Шове / © ЮНЕСКО

Митці використовували досить складні техніки, такі як розтушовування, гравіювання та нашарування ліній. Майстерно обігруючи природний рельєф кам’яної поверхні, вони створювали композиції з відчуттям об’єму та руху. Окрім малюнків, у печері залишилися відбитки людських ніг та близько 4000 решток доісторичних звірів.

Заборонена для туристів зона

Через крихкість цього безцінного археологічного об’єкта, печера Шове назавжди закрита для широкого загалу. Доступ всередину має лише невелика група науковців, які працюють під суворим моніторингом.

Реклама

Аби люди з усього світу могли на власні очі побачити знахідку, не ризикуючи пошкодити оригінал, було створено Espace de Restitution de la Grotte Chauvet (ERGC) — точну повномасштабну копію печери з відтвореними малюнками та спеціальною зоною для відвідувачів.

Нагадаємо, у печері в Алабамі археологи виявили триметровий наскельний малюнок, прихований століттями. Відкриття стало можливим завдяки 3D-візуалізації.

Новини партнерів