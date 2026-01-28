Доісторичні люди були розумніші, ніж вважалося: як вчені це виявили

Реконструкція виготовлення інструментів у Сігоу ( Халк Юань ) / © The Independent

Нове дослідження знахідок на ділянці Сігоу в центральному Китаї доводить, що предки людини в цьому регіоні використовували складні знаряддя праці ще 160 000–72 000 років тому. Виявлені інструменти, серед яких найдавніше в Східній Азії знаряддя з рукояткою, свідчать про високий рівень інтелекту та винахідливості тогочасних гомінінів.

Про це повідомили у Independent.

Це відкриття ставить під сумнів десятиліттями панівну думку про те, що ранні люди в Азії були технологічно консервативнішими порівняно зі своїми сучасниками в Африці та Європі.

Технологічний прорив та складна поведінка

Найбільш вражаючим елементом знахідок стали комбіновані інструменти, де кам’яні частини поєднувалися з дерев’яними ручками або древками. За словами авторів дослідження, створення таких знарядь вимагало складного планування, майстерності та глибокого розуміння механіки.

Це вказує на те, що мешканці Сігоу мали високу поведінкову гнучкість і здатність до адаптації. Аналіз свідчить про використання методів підготовки керна та створення спеціалізованих дрібних відламків для різних видів діяльності. Це раніше вважалося притаманним переважно західним популяціям.

Біологічний контекст та еволюція

Вчені пояснюють таку технологічну складність наявністю в регіоні гомінінів із великим мозком, таких як Homo longi та Homo juluensis, а можливо, і ранніх представників Homo sapiens. Біологічні дані свідчать, що ці види мали когнітивні здібності, які не поступалися аналогам із Західної Європи чи Африки.

Протягом 90 000 років популяції в басейні водосховища Даньцзянкоу постійно вдосконалювали свої технічні стратегії, що допомагало їм виживати в умовах мінливого довкілля.

Директор Австралійського дослідницького центру еволюції людини Майкл Петраглія наголосив, що детальний аналіз пам’ятки Сігоу виявляє набагато багатший технологічний ландшафт Східної Азії, ніж передбачалося раніше. Нові дані доводять, що ранні технології в Китаї включали інноваційні методи ретушування та створення великих ріжучих інструментів.

