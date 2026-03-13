Доісторичний канібалізм: чим насправді харчувалися тиранозаври

Вчені з’ясували харчові вподобання тиранозаврів / © Архів

Реклама

Тиранозаврів зазвичай уявляють як домінантних мисливців на вершині харчового ланцюга, але нове дослідження відкриває їхній більш «опортуністичний» бік. Коли траплялася нагода, ці масивні хижаки вдавалися до канібалізму та живилися залишками мертвих родичів, а не покладалися виключно на свіжу здобич.

Про це пише SciTechDaily.

Сліди від укусів та 3D-моделювання

Дослідження провела студентка магістратури Орхуського університету Жозефіна Нільсен, результати якого опублікували в науковому журналі Evolving Earth. Використовуючи методи 3D-сканування, вона виявила 16 слідів від укусів на скам’янілій плесновій кістці стопи, яка належала великому тиранозавру понад 75 мільйонів років тому.

Реклама

Детальний аналіз підтвердив, що ці сліди не були випадковими. Це точні відбитки зубів меншого тиранозавра, який харчувався своїм набагато більшим родичем.

«Кістка не має жодних ознак загоєння після того, як менший динозавр вгризся в неї. Оскільки сліди розташовані на стопі, де дуже мало м’яса, це свідчить про те, що динозавр “прибирав“ і доїдав останні залишки старого трупа», — пояснює Жозефіна Нільсен.

Як давні хижаки «прибирали» екосистему

Скам’янілість довжиною 10 сантиметрів належала гіганту, який за життя сягав 10-12 метрів завдовжки і важив кілька тонн. Її виявили у формації Джудіт-Рівер у штаті Монтана, яка зберігає залишки процвітаючої екосистеми динозаврів.

Висновки науковців дають уявлення про те, як стародавні хижаки використовували абсолютно всі доступні ресурси. Навіть тверді кістки ставали їжею на пізніх стадіях розкладання, коли більша частина плоті вже зникла. Завдяки сучасним технологіям та системі класифікації слідів дослідники більше не будують здогадки, а можуть точно документувати поведінку динозаврів-падальників.

Реклама

Нагадаємо, новітнє дослідження показало, що для досягнення дорослого віку та маси понад 8 тонн тиранозаврам потрібно було близько 40 років. Вчені з’ясували, що ріст цих гігантських хижаків був значно повільнішим, ніж припускали попередні дослідження.