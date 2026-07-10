Доісторичний "крем" від сонця: що врятувало первісних людей від вимирання

Охра досі використовується як природний сонцезахисний крем у деяких частинах Африки, зокрема народом овахімба на півночі Намібії

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Близько 40 тисяч років тому доісторичні люди рятувалися від руйнівного сонячного ультрафіолету за допомогою темної пігментації шкіри, щільного одягу та природного крему з глиняної охри. Цей комплексний захист допоміг нашим предкам вижити під час тривалої глобальної магнітної аномалії, тоді як вразливіші неандертальці могли вимерти через інтенсивну радіацію.

Про це пише IFLScience.

Еволюція пігментації та захист шкіри

Тривалий час більшість людей на планеті мали винятково темну шкіру, яка була природним захистом від ультрафіолету. Навіть у Європі світліша пігментація стала поширеною лише з початком залізного віку, приблизно з 1200 року до нашої ери. Темна шкіра містить багато меланіну, але водночас блокує вироблення життєво необхідного вітаміну D, нестача якого виникала у людей під час міграції у північні широти.

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Вчені припускають, що високий рівень меланіну в давніх людей еволюціонував не лише як прямий захист від раку шкіри. Зазвичай онкологічні захворювання розвиваються у зрілому віці, коли люди вже встигли передати свої гени нащадкам. Натомість темна пігментація рятувала доісторичних людей від смертельного зневоднення під час сонячних опіків і захищала запаси фолатів, що є критично важливими для розвитку плода.

Найдавніший сонцезахисний крем

Але в ті доісторичні часи навіть люди з найтемнішою шкірою потребували додаткового захисту, яким для них стала природна охра. Цей глиняний пігмент містить оксид заліза, що здатний ефективно розсіювати небезпечне ультрафіолетове випромінювання. Останні експерименти довели, що чим дрібніше зерно має охра, тим вищий рівень сонцезахисного фактора вона забезпечує людському тілу.

Перші Homo sapiens чудово розуміли ці властивості глини і свідомо обирали її для захисту від сонця. Так, мешканці печери Кафзех в Ізраїлі ігнорували місцеву охру та привозили спеціальний дрібнозернистий різновид із відстані понад 60 кілометрів. Навіть сьогодні деякі африканські племена продовжують використовувати охру як сонцезахисний крем, змішуючи її з маслом або тваринним жиром.

Радіаційна аномалія та загибель неандертальців

Близько 40 тисяч років тому використання охри первісними людьми різко і масово зросло. Це збіглося з так званою подією Лашампа — 300-річним періодом, коли магнітне поле Землі тимчасово втратило здатність фільтрувати ультрафіолет. Саме на цей час припадає глобальне вимирання неандертальців, які могли стати жертвами надзвичайно інтенсивної сонячної радіації.

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Дослідники вважають, що предки сучасних людей пережили цю екологічну катастрофу багато в чому завдяки своїм технологічним навичкам. Вони вже вміли використовувати кістяні шила та голки для створення щільного одягу, тоді як неандертальці носили вільні накидки зі шкір тварин. Поєднання надійного гардеробу та природного крему з охри допомогло Homo sapiens вижити під небезпечним сонцем.

Нагадаємо, чисельність населення Землі досягла приблизно 8,3 млрд осіб — це найвищий показник за всю історію людства, який давно перетнув межу екологічної стійкості. Учені нарешті з’ясували, скільки людей здатна витримати Земля.

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