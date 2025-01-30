Доказ іншопланетного життя: на астероїді Бенну виявили важливі органічні сполуки

Нове дослідження показало, що космічний камінь насичений сполуками, багатими на азот і вуглець.

Зразки космічної породи, які були зібрані космічним кораблем NASA на астероїді Бенну і доставлені на Землю, містять багатий набір мінералів і рідкісних органічних сполук. Це найвагоміший доказ можливості існування життя на інших планетах.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дві публікації в журналі Nature.

Нове дослідження показало, що космічний камінь насичений сполуками, багатими на азот і вуглець. Серед них 14 із 20 амінокислот, які життя на Землі використовує для побудови білків, і всі чотири кільцеподібні молекули, що утворюють ДНК: аденін, гуанін, цитозин і тимін.

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Дослідження також виявило низку мінералів і солей, що свідчить про наявність води на астероїді. У зразку виявлено також важливий для біохімічних реакцій аміак.

Деякі з цих сполук були помічені й раніше в космічних каменях, які впали на Землю, але інші не були виявлені досі.

“Просто неймовірно, наскільки він багатий. Він сповнений цих мінералів, яких ми раніше не бачили в метеоритах, і їх комбінації, яких ми раніше не бачили”, — сказала професор Сара Рассел, космічний мінералог з Музею природної історії в Лондоні.

Як з'явилося життя на Землі?

Це не означає, що на Бенну колись було життя, але це підтверджує теорію про те, що астероїди принесли на Землю воду та органічний матеріал, коли врізалися в нашу планету мільярди років тому.

“Рання Сонячна система була справді турбулентною, і навколо неї літали мільйони астероїдів, подібних до Бенну”, — пояснив доктор Ешлі Кінг з Музею природознавства.

Ідея полягає в тому, що вони бомбардували молоду Землю, засіявши нашу планету інгредієнтами, які дали нам океани та зробили життя можливим.

Але Земля була не єдиним світом, який постраждав від космічного каміння. Астероїди також стикалися б з іншими планетами.

“Земля унікальна тим, що наразі це єдине місце, де ми знайшли життя, але ми знаємо, що астероїди доставляли ці інгредієнти, вуглець і воду, по всій Сонячній системі”, — сказав доктор Кінг.

Науковці зараз намагаються зрозуміти, чи можливо знайти життя деінде в нашій Сонячній системі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Музей природної історії в Лондоні отримав чорний пил та гранули, взяті із астероїда Бенну віком 4,6 мільярда років. Вчені готувалися розкрити його таємницю.

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