Докази на тканині: як плями крові допомагають розкривати злочини

Фізичні властивості плям крові можуть розповісти про приховані обставини злочину

Пляма крові, що потрапила на тканину, може розповісти криміналістам набагато більше, ніж здається на перший погляд. Вчені з Університету штату Північна Кароліна дослідили, як поводяться краплі крові, коли вони стикаються з різними видами тканин, щоб покращити методи судової експертизи.

Про це пише Popular Mechanics.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Forensic Science International, команда проаналізувала динаміку крапель крові, що падають на три різні типи бавовняних тканин. Мета полягала в тому, щоб, аналізуючи пляму, відтворити сплеск крові, який її створив.

«Коли кров потрапляє на тканину, вона залишає пляму. Але буває важко точно оцінити, як швидко кров рухалася, коли вона потрапила на тканину. Чи вона летіла швидко? Повільно? Це важко визначити, тому що, коли кров контактує з тканиною, вона поширюється по поверхні волокон», — зазначив один з авторів дослідження Тіеганг Фан.

Що говорять «пальці» і «сателіти»

Дослідники виявили, що кількість «пальців» — тонких відростків, що розходяться від центру плями — свідчить про швидкість, з якою кров потрапила на тканину. Чим більше «пальців», тим швидшим був рух. Однак, з часом ці відростки можуть зливатися.

Крім того, чим швидше рухалася кров, тим імовірніше, що навколо центральної плями утворяться додаткові дрібні плями, відомі як «сателітні краплі».

Особливості різних тканин

Вчені аналізували п’ять типів тканин: звичайну бавовну (plain-woven cotton), лицьову та зворотну сторони бавовняного твілу, а також лицьову та зворотну сторони трикотажу.

З’ясувалося, що звичайна бавовна давала найбільше підказок, оскільки плями на ній були найбільшими. Натомість трикотаж залишав найменші плями для аналізу, а твіл виявився найскладнішим для вивчення.

Фан назвав результати дослідження «перспективними» та зазначив, що команда планує розширити його на інші типи тканин.

«Очевидно, що специфічні структури кожної поверхні відіграють вирішальну роль у тому, як формуються ці плями крові, і що ми можемо з них дізнатися», — додав він.

