Донька астронавта NASA, який "застряг" у космосі на дев'ять місяців, розповіла про його стан

Астронавти NASA Баррі "Бутч" Вілмор та Суніта "Суні" Вільямс нарешті вдома – на радість своїм близьким.

Вони вирушили на Міжнародну космічну станцію (МКС) з восьмиденною місією, яку було заплановано, але подовжено на дев'ять місяців через технічні проблеми з їхнім космічним кораблем.

Однак у вівторок, 18 березня, Вілмор і Вільямс повернулися на ракеті SpaceX, яка приземлилася біля узбережжя Таллахассі, штат Флорида, де їх незабаром підібрали.

Після приземлення астронавти пройшли низку медичних обстежень, оскільки їхнє тривале перебування в космосі могло спричинити деякі проблеми зі здоров'ям. За словами офіційних осіб, Вілмор і Вільямс, як очікується, пройдуть 45-денну реабілітацію, щоб пристосуватися до повернення на Землю і відновити свої сили.

На тлі всього цього багато хто цікавиться, як вони почуваються після повернення – запитання, на яке з радістю відповіла дочка Вілмора. Дарін Вілмор коротко розповіла про стан тата в TikTok: "Він добре справляється, це важко, але він боєць".

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Раніше вона жартувала про те, що її тато застряг у космосі, а після його повернення завантажила відео про те, як вони збираються відсвяткувати, коли він одужає. Вона сказала: "Ми не влаштовуємо для нього вечірку. Ми, можливо, поїдемо до мого дядька. Можливо, ми просто зустрінемося з декількома близькими друзями, але жодної великої вечірки чи чогось подібного. Я готую його улюблений десерт – горіховий пиріг".

Вона також сказала, що склала список "всіх його улюблених речей і речей, які вони мають зробили разом" перед тим, як повернутися до школи, щоб "надолужити згаяний час".

Дарін також розповіла про те, що ще робитиме її батько, щоб акліматизуватися, додавши: "Наступні декілька днів здаватиме аналізи, проходитиме безліч медичних процедур, оскільки вони все ще є технічною частиною експерименту з польоту людини в космос, і просто звикатиме до гравітації та повсякденного життя тут, на Землі".

Нагадаємо, NASA поділилося унікальним дослідженням, як за 340 днів у космосі змінився організм одного з близнюків. NASA вивчило, як тривалий космічний політ впливає на тіло людини.

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