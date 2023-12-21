Допоможе вивчити мозок людини: дослідники створили повну карту мозку миші (фото)

Дослідники створили повну карту мозку миші, що відкриває шлях до кращого розуміння людського мозку.

Про це пише Sci.News.

Атлас описує тип, розташування та молекулярну інформацію більш ніж 32 мільйонів клітин та надає інформацію про зв'язки між цими клітинами.

"Мишачий атлас привернув безпрецедентну увагу до складної мережі клітин головного мозку ссавців, надавши дослідникам деталі, необхідні для розуміння функцій та захворювань людського мозку", - сказав доктор Джошуа Гордон, директор Національного інституту психічного здоров'я.

Новий атлас описує типи клітин у кожній ділянці мозку миші та їхню організацію всередині цих областей.

Крім цієї структурної інформації клітинний атлас надає неймовірно докладний каталог транскриптома клітини - повного набору даних про гени в клітині, який містить інструкції для створення білків та інших клітинних продуктів.

Вчені створили повну карту мозку миші / Фото: sci.news

Транскриптомна інформація ієрархічно організована та докладно описує класи клітин, підкласи та тисячі окремих кластерів клітин у мозку.

Атлас також характеризує епігеном клітини – хімічні модифікації клітинної ДНК та хромосом, які змінюють спосіб вираження генетичної інформації клітини – докладно описуючи тисячі типів епігеномних клітин та мільйони потенційних елементів генетичної регуляції для різних типів клітин мозку.

Водночас структурна, транскриптомна та епігенетична інформація, включена до цього атласу, є безпрецедентною картою клітинної організації та різноманітності в мозку миші.

Атлас також надає інформацію про нейротрансмітери та нейропептиди, що використовуються різними клітинами, а також про взаємозв'язки між типами клітин у мозку.

Цю інформацію можна використовувати як докладний опис того, як хімічні сигнали ініціюються і передаються в різних частинах мозку. Ці електричні сигнали є основою того, як працюють мозкові ланцюги та як мозок функціонує загалом.

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"Цей продукт є свідченням сили цієї безпрецедентної, комплексної співпраці і прокладає нам шлях до більш точного лікування мозку", - сказав доктор Джон Нгай, директор NIH BRAIN Initiative.

"Ця робота допомагає нам встановити базове розуміння того, що є мозком на клітинному рівні", — сказав професор Рен. "Це дозволить провести порівняння між нашим вихідним станом та мозком з неврологічними та психічними розладами. Вивчення мозку таким чином може допомогти нам відкрити нові терапевтичні підходи до цих станів".

Результати опубліковані у десяти статтях у журналі Nature.

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