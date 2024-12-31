Допоможуть стабілізувати енергосистему вночі: як електромобілі можуть зекономити до €22 млрд на рік

Німецький аналітичний центр Інститут Фраунгофера провів дослідження, яке показало переваги технології двонаправленої зарядки електромобілів, перетворюючи їх на ефективні акумуляторні батареї для домогосподарств.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Згідно з дослідженням, більшість електромобілів у Німеччині використовуються лише близько години на день, що дає можливість ефективно використовувати їх в інші години як резервуари для зберігання електроенергії.

"Якщо EV вдасться "працювати" під час простою, EV теоретично може бути запозичений операторами електромереж як тимчасові акумуляторні батареї", - йдеться в повідомленні.

Аналітики пропонують використовувати ці автомобілі для стабілізації попиту на електроенергію в періоди пікових навантажень. Електромобілі, підключені до мережі, могли б передавати енергію назад, коли попит зростає. Завдяки технології двонаправленої зарядки, транспортні засоби можуть стабілізувати енергетичний попит, зокрема в нічний час, коли сонячна енергія не доступна.

Дослідження також вказує, що ця технологія може зекономити до €22 млрд на рік і забезпечити до 9% потреб ЄС в електроенергії. У Франції вже впроваджують ініціативи для власників електромобілів, таких як безкоштовна енергія для поїздок, якщо вони використовують свої автомобілі як тимчасові мережеві батареї.

Нагадаємо, українці на 145% збільшили "купівельний" попит на електрокари в Інтернеті.

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