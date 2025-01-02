"Дорога динозаврів": вчені знайшли сотні гігантських слідів, залишених 166 мільйонів років тому

Лише за кількасот метрів від жвавої траси у Великій Британії вчені виявили зовсім інший тип дороги, якою користувалися доісторичні тварини.

Вчені виявили "дорогу динозаврів" у Великій Британії, якою 166 мільйонів років тому ходили гігантські травоїдні та люті хижаки Юрського періоду.

Про це пише Daily Mail.

У кар'єрі Дьюарс-Фарм в Оксфордширі палеонтологи з Оксфордського та Бірмінгемського університетів знайшли понад 200 слідів динозаврів. Це п'ять ланцюжків слідів, найдовший з яких має довжину 150 метрів.

Їх вдалося виявити завдяки робітникові кар'єра Гері Джонсону, який звернув увагу на "незвичайні нерівності" у вапняку, коли прибирав шар глини, щоб дістатися каменю. Ці сліди, що на диво добре збереглися, відкривають приголомшливі подробиці життя давно вимерлих гігантів і навіть фіксують момент зустрічі двох динозаврів.

Чотири з цих ланцюжків належать травоїдним динозаврам з довгою шиєю, швидше за все цетіозаврам, 18-метровим родичам диплодока. П'ятий слід, мабуть, залишив мегалозавр — лютий дев'ятиметровий хижак, який мешкав у заболочених лагунах Британії в середньоюрський період.

Усвідомивши значущість знахідки, фахівці розпочали у кар'єрі повномасштабні розкопки та невдовзі виявили понад 200 скам'янілих слідів. Вчені також створили повну 3D-модель "дороги динозаврів", яка дає цінну інформацію про доісторичну екосистему, яка динамічно розвивалася близько 166 мільйонів років тому, до утворення цього шару вапняку, та являла собою теплу неглибоку лагуну над товстим шаром мулу.

Ця густа багнюка зберігла настільки неймовірний рівень деталізації, що вчені можуть бачити, як вона деформувалася, коли ноги динозаврів хлюпали тут мільйони років тому.

"На відміну від викопних кісток, подібні знахідки розповідають нам про поведінку вимерлих тварин. Розмір, форма і положення слідів можуть розповісти нам, як пересувалися ці динозаври, які були їх розміри та швидкість", — розповів доктор Дункан Мердок, палеонтолог з Оксфордського університету.

Трипалі сліди мегалозавра мають довжину близько 65 см і знаходяться на відстані 2,7 м один від одного. На підставі цих вимірів вчені підрахували, що древній хижак міг пересуватися зі швидкістю близько 5 км/год, тобто приблизно такою самою швидкістю, як ходить людина.

Палеонтологи навіть виявили місце, де перетиналися шляхи мегалозавра та зауроподу. Судячи зі слідів, першим тут пройшов зауропод, а пізніше — мегалозавр.

"Там, де перетинаються стежки, ми отримуємо уявлення про потенційну взаємодію між різними видами, такими як м'ясоїдний мегалозавр та гігантські травоїдні зауроподи", — пояснив доктор Мердок.

І хоча ці відкриття вже захопливі, експерти стверджують, що їх може бути ще більше, і, ймовірно, будуть знайдені й інші сліди.

Нагадаємо, американські вчені виявили та описали новий вид стародавніх гігантських динозаврів. Нова знахідка допоможе вченим краще зрозуміти, як жили та розвивалися ці дивовижні істоти.

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