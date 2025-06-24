Дорога провалилася і відкрила вхід у середньовічну лікарню в центрі британського міста

Прапор Великої Британії. / © Associated Press

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У самому серці Йорка, біля Королівського театру, дорожники натрапили на провал у покритті — і випадково відкрили вхід у підземну “порожнечу”, яка виявилася залишками середньовічної лікарні XII–XIII століть. Місце, де колись стояла римська легіонерська фортеця, знову привернуло увагу археологів.

Про це розповідає видання Mirror.

Несподіване відкриття сталося на площі Святого Леонарда, коли робітники лагодили дорогу. Під асфальтом виявили фрагменти споруд, які могли бути частиною лікарні Святого Леонарда — однієї з найбільших благодійних установ середньовічної Англії. Знахідка розташована поблизу сучасного Музейного саду та простягалася до місця, де згодом працював Королівський монетний двір. Після Реформації лікарня була зруйнована, а поверх неї збудували дорогу.

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Ділянку одразу ж огородили, на місце прибули археологи. Для безпеки пішоходів і водіїв було перекрито частину смуг руху. У міськраді повідомили, що всі знахідки зафіксовано відповідно до норм CIFA, і зроблено детальні фото для подальшого аналізу.

Радниця з питань транспорту Кейт Равіліус подякувала мешканцям за терпіння, визнавши, що розкопки затягнули терміни ремонту:

“Ми знали, що ця зона археологічно насичена, але не очікували настільки захопливих знахідок. Роботи трохи затрималися, але кожен фрагмент історії, який ми тут відкриваємо, вартий того”, — сказала вона.

Чиновниця закликала мешканців планувати маршрути заздалегідь, уникати центру в години пік і, за можливості, пересідати на велосипеди або автобуси. Частину громадського транспорту тимчасово перенаправили, але обіцяють зберегти сполучення з усіма районами.

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Площа Святого Леонарда отримала сучасний вигляд ще у 1836 році. Частину зруйнованих міських стін тоді використали як основу для нової дороги, яка сьогодні вважається однією з центральних артерій Йорка — і, як з’ясувалося, ховає під собою залишки тисячолітньої історії.