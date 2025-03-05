Дослідники б’ють на сполох: стародавня Олександрія під загрозою зникнення

Якщо ситуація не зміниться, місто може втратити тисячі споруд.

Олександрія, одне з найдавніших міст Єгипту, опинилося під загрозою через підвищення рівня моря.

За даними дослідження, опублікованого в журналі Earth’s Future, швидкість обвалення будівель уздовж узбережжя зросла з однієї до 40 на рік.

За останні 20 років в Олександрії зруйнувалося 280 будівель, ще 7000 знаходяться під загрозою обвалення. Лише у період з 2014 по 2020 рік повністю обвалилося 86 будівель, а 201 зазнала часткових руйнувань.

Вчені пояснюють, що солона вода проникає в ґрунт, підмиває фундаменти будівель, а також руйнує сталеву арматуру, що робить споруди нестійкими. Берегова лінія міста зміщується углиб країни, що спричиняє масштабну ерозію ґрунту.

Дослідники пропонують будівництво піщаних дюн та інших захисних бар’єрів, щоб захистити місто від руйнування. Вони наголошують, що Олександрія є важливим історичним центром, і її збереження – це збереження спадщини всього людства.

Нагадаємо, археологи завершили дослідження єгипетського "Загубленого золотого міста", яке пролежало під пісками цілих 3000 років.

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